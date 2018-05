Una nota del Miur sull'alternanza scuola-lavoro ha chiarito che, per quest’anno scolastico, gli studenti delle classi quinte potranno svolgere l’esame di Stato anche se non hanno completato l’intero monte ore minimo di alternanza previsto dalla legge 107. La precisazione del ministero dell’Istruzione, inoltre, conferma la linea rigorosa per la prossima maturità, quella del 2019. Dal prossimo anno scolastico, infatti, l’alternanza sarà requisito d’ammissione all’esame di Stato. Non tutti, però, hanno interpretato in maniera esatta la circolare ministeriale e - come scrive il sito Skuola.net - l'amministrazione centrale è intervenuta per precisare la situazione. Alternanza, la precisazione del Miur Le interpretazioni secondo le quali la recente circolare esplicativa inviata alle scuole sarebbe la prova della mancata obbligatorietà dell’Alternanza nel percorso scolastico, sono destituite di ogni fondamento, secondo quanto riporta il Ministero.

Il Miur, infatti, chiarisce che quella "circolare risponde ad alcuni quesiti delle stesse istituzioni scolastiche in merito, in particolare, ai prossimi esami di Stato a cui parteciperanno, per la prima volta, studentesse e studenti che hanno completato il primo triennio di Alternanza secondo quanto previsto dalla legge 107 del 2015. Proprio quella legge, va ricordato, prevede l’attuazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro per 200 ore nei licei e 400 negli istituti tecnici e professionali negli ultimi tre anni di scuola, con 100 milioni all’anno stanziati per sostenere i percorsi". Detto ciò, l’amministrazione sottolinea che "la partecipazione all’Alternanza non è facoltativa e rientra, come ricordano anche le Linee guida inviate alle scuole dopo l’approvazione della legge 107, nel curricolo del triennio finale della scuola secondaria di secondo grado.



La certificazione finale delle competenze viene acquisita negli scrutini intermedi e finali degli ultimi tre anni di studio, concorre alla determinazione del profitto nelle discipline coinvolte nell’esperienza di Alternanza, del voto di condotta e, quindi, del credito scolastico con cui si arriva agli Esami ed è inserita nel curriculum dello studente". "In attesa che a giugno 2019 vada a regime la nuova regola sull’ammissione agli Esami – conclude la circolare del Miur - già oggi il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle esperienze di Alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. E lo fa sulla base della certificazione delle competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato". Nessun dietrofront, dunque, sull’Alternanza. Solo norme che vanno a regime secondo quanto già noto.

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..