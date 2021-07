In arrivo il primo summer camp totalmente virtuale: Easy Breezy Virtual Camp insegnerà l’inglese ai bimbi italiani gratuitamente

Arriva la prima edizione di Easy Breezy, un camp virtuale ideato da Novakid, disponibile online dal 12 luglio al 29 agosto 2021 al sito camp.novakidschool.com. I giovani partecipanti avranno a disposizione 7 settimane di emozionanti lezioni d'inglese, utili workshop e capolavori dell'animazione mondiale - per migliorare l'inglese in modo divertente.

Grazie al primo camp internazionale e online di Novakid, tutti i genitori potranno assicurarsi che l’apprendimento dell’inglese non subisca un arresto durante le vacanze a causa della scarsa pratica, ma potranno sempre trovare contenuti e lezioni gratuiti da fruire ovunque ci si trovi, anche in vacanza. Il programma si basa principalmente sull’immersione nell’ambiente linguistico e la crescita del proprio vocabolario grazie a diversi film, attività e video da seguire in lingua inglese.

Nello specifico sono compresi 35 cartoni animati, 21 laboratori per sviluppare la creatività e altrettante lezioni aperte di inglese con i migliori insegnanti Novakid. Tutti i piccoli partecipanti al camp troveranno i personaggi animati protagonisti dei cartoni premiati ai più importanti festival d’animazione del mondo, come Annecy International Animation Film Festival e British Animation Awards. I cartoni animati sono pensati per i bambini di diverse età: dai video più divertenti per i più giovani a quelli più seri e strutturati per i partecipanti un po’ più grandi.

Nella piattaforma di Easy Breezy, tutti i cartoni sono stati doppiati in inglese e dotati di sottotitoli, e una parte speciale del programma è sviluppata in collaborazione con il leggendario studio cinematografico russo "Soyuzmultfilm". Ad esempio, solo in questa sezione sono disponibili 18 episodi, di cui sei film d'animazione: "Monsiki", "Orange Cow", "The Secret of the Honey Valley", "Checkered Zebra", "The Adventures of Petit and the Wolf" e "Chuch-Myauch". Il summer camp di Novakid sarà dedicato a temi diversi che si alterneranno ogni settimana come hobby, musica, sport, cucina, professioni, animali e viaggi.

Tutti i materiali sono divisi in blocchi di tre lezioni e tre master class, e saranno disponibili di settimana in settimana. Il Virtual Camp di Novakid è un metodo unico per migliorare le conoscenze della lingua inglese grazie alla partecipazione degli insegnanti madrelingua che supporteranno le varie sessioni. Nella parte pratica, i partecipanti impareranno a disegnare con tecniche insolite, a fare giochi e a mettere in atto mini-esperimenti, persino a cimentarsi in abilità culinarie.

Gli studenti più attivi di Easy Breezy riceveranno inoltre dei premi, per mantenere alto l’interesse e la partecipazione. Ogni cartone visto e lezione seguita faranno guadagnare un punteggio tale da permettere di ricevere alcuni regali, perché tutto sarà all’insegna del divertimento e del gioco. “Easy Breezy non è solo un nome, ma anche un vero e proprio motto della nostra attività creativa estiva per bambini. Forse, a prima vista, le vacanze e l'apprendimento possono sembrare incompatibili a qualcuno, ma Easy Breezy dissiperà questo pregiudizio.

L'obiettivo principale è quello di affascinare i bambini con la lingua inglese e mostrare tutti i vantaggi che questa conoscenza apre nella vita. Siamo sicuri che il formato originale di lezioni, argomenti speciali e animazione saranno l'approccio giusto per far imparare l'inglese ai bambini anche durante l’estate", - afferma il fondatore di Novakid, Maxim Azarov.

Accedi gratuitamente a Easy Breezy a questo link: camp.novakidschool.com

