Il contest High School Game fa parte della crossmediale WiContest, Planet Multimedia Srl, leader nel settore dell’edutainment e dell’entertainment che, unendo creatività e strumenti multimediali, realizza i progetti culturali e di intrattenimento.

Terminate le sfide "digital" di qualificazione sull'App dedicata tra gli studenti delle scuole iscritte da tutta Italia, a partire dall’1 febbraio, si svolgono le Semifinali di zona di High School Game, l’innovativo progetto live e digital di WiContest indirizzato agli studenti, che stimola la curiosità e le capacità riflessive dei ragazzi, sfruttando le nuove tecnologie interattive.I partecipanti metteranno alla prova la propria preparazione scolastica e di cultura generale, oltre che di specifici temi quali educazione stradale, ambientale, Business English e Cyberbullismo, la velocità e la capacità di "fare squadra" facendo esperienza della possibilità di divertirsi imparando. La prima tappa delle semifinali si svolgerà a Milano, il 1 Febbraio, presso l’Università IULM (aula Marconi, Edificio IULM1).Amici e parenti dei partecipanti potranno seguire la gara e festeggiare in tempo reale gli studenti vincitori che accederanno alla Finale Nazionale di Civitavecchia, prevista per il 19-20 maggio a bordo della prestigiosa “Cruise Roma” Grimaldi Lines. High School Game è una grande sfida che coinvolge i ragazzi in attività formative tramite un entusiasmante processo di gamification, sfruttando appunto il linguaggio del web che consente una comunicazione “al passo con i tempi”, rivolta proprio ai giovani: diretta, efficace, grazie all’utilizzo di tablet, smartphone e PC.Il concorso - indirizzato alle classi dei Licei e degli Istituti superiori secondari di secondo grado, statali e paritari - promuove nelle scuole l’uso di sistemi digitali, inglobati in nuovi approcci formativi. Hanno aderito al progetto High School Game 150 000 studenti di 500 scuole e sono state coinvolte 55 province italiane: numeri da record!Le scuole che otterranno risultati migliori dalle varie competizioni vinceranno un viaggio di 4 giorni a Barcellona, delle borse di studio offerte da molti atenei italiani, corsi di Business English.High School Game gode di numerose partnership: Grimaldi Lines come Main Partner e il Salone dello Studente come Official Partner, Anas per il contest tematico sulla sicurezza stradale, SHENKER per il contest tematico su Business English, Connect4Climate per il contest sull’educazione ambientale, gli atenei LUMSA, IULM, LABA, l’Università Vanvitelli, l’Università di Foggia, l’Università Federico II e l’Università della Calabria come Scientifc Partner e orientamento agli studenti.Prossime tappe:12 e 13 febbraio - Firenze, LIBERA ACCADEMIA BELLE ARTI "LABA"18 febbraio - Salerno, LICEO SCIENTIFICO STATALE SEVERI19 febbraio - Caserta, UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI" 20 febbraio – Napoli, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”21 febbraio - Roma, UNIVERSITA' LUMSA: AULA MAGNA SEDE BORGO SANT’ANGELO 13 21 febbraio - Calabria, UNICAL - AULA MAGNA22 febbraio - Palermo, UNIVERSITA' LUMSA - AULA TINCANI26 febbraio - Bari, I.T.T. "PANETTI - PITAGORA"27 febbraio - Foggia, UNIVERSITA’ DI FOGGIA28 febbraio - Potenza, IIS LEONARDO DA VINCI (EX NITTI)1 marzo - Ancona, IIS VANVITELLI - STRACCA - ANGELINIIl regolamento è consultabile su www.wicontest.com Per informazioni: info@wicontest.com