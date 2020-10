Enea, la matricola della facoltà di Giurisprudenza scrive al premier Conte: «Caro presidente, noi giovani non siamo mai considerati». Il giovane studente dell'università di Firenze, dopo le ultime decisioni del Governo, ha deciso di scrivere al presidente del Consiglio, esperimendo tutto il suo dissenso sulle politiche attuate in materia di scuola e università. Soprattutto per il ripristino della didattica a distanza.

Ecco il testo integralle

Al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte

Caro Presidente, Mi sarebbe piaciuto potermi rivolgere a Lei come “caro Professore”, sono Enea De Vita, iscritto al secondo anno di Giurisprudenza a Firenze. Lei lo scorso anno sarebbe stato mio docente di "Diritto privato" se la carica e gli impegni istituzionali non l’avessero portata a Roma.

Spero potrà leggere queste mie impressioni e magari darmi cenno di una risposta in cui confido. Il DPCM appena uscito dispone che il 75% delle lezioni per gli studenti delle scuole superiori dovrà svolgersi a distanza. Fin da marzo, quando è scoppiata la pandemia, tutti i politici hanno sottolineato quanto fosse importante la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021.

Il tempo per organizzare il ripristino dell’attività scolastica in presenza è lecito credere ci fosse: chi di dovere ha avuto sei mesi per redigere un protocollo che rendesse chiare a tutti le modalità con cui tale ripresa sarebbe dovuta avvenire. In questo tempo sarebbe stato opportuno considerare non solo l’orario delle lezioni, ma anche tutto il contorno dell’attività scolastica, a partire dagli ingressi e dalle uscite, perché gli studenti a scuola ci devono arrivare e quasi tutti lo fanno tramite mezzi pubblici, vista anche la giovane età che quasi a nessuno permette il possesso della patente. Questo tuttavia non è stato fatto.

Alle scuole è arrivato un protocollo sommario, a conferma che ad esse non sia stata dedicata la dovuta attenzione. Gli assembramenti che si sono creati, le cui immagini come lei sa hanno fatto il giro del web, hanno portato al ritorno alla D.A.D. Questo è un fallimento che va a discapito degli studenti.

La situazione attuale è lo specchio di una politica che rispetto ai giovani esprime lusinghe e "belle parole" senza mai realmente considerarli, senza puntare su di loro, senza porre le basi per un’istruzione che li renda un domani uomini consapevoli di dove vivono e di ciò che li circonda. Il ripristino quasi totale (75%) della didattica a distanza significa che si ritornerà ai computer e ai tablet, ai ragazzi che collegati alla lezione terranno le videocamere spente, facendo altro, con la voce dei professori che si disperderà negli amplificatori dei dispositivi elettronici.

Così si perderà anche la funzione strettamente didattica della scuola, con gli studenti che studieranno meno grazie alla consapevolezza che la situazione renderà più difficili eventuali sospensioni del giudizio o bocciature, perché le valutazioni sulle quali si basavano tali provvedimenti non sono più attendibili come prima.

I compiti in classe fatti a distanza sono tutti "falsati", anche gli studenti più corretti un minimo “barano” e lo sanno gli stessi docenti. Le altre funzioni della scuola invece non erano state neppure ripristinate. Sì, perché la scuola non è solamente didattica, con un soggetto che spiega una materia e altri che apprendono, ma è molto di più. La scuola insegna a vivere, infatti le lezioni che meglio si ricordano dell’esperienza liceale sono insegnamenti di vita, più importanti degli argomenti delle singole interrogazioni. La scuola è imparare a stare vicino al compagno di banco "antipatico", perché nella vita si incontrano tante persone e solo alcune di queste sono sulla nostra stessa "lunghezza d’onda".

La scuola è il rapporto tra l’alunno e il professore in tutte le sue sfumature, dal ragazzo che non sente riconosciuto il proprio valore a quello che invece vede nell’insegnante un modello. La scuola consiste nei sorrisi dei bei voti ai compiti difficili, nei caffè con gli amici a ricreazione e nei baci dati in corridoio tra i primi amori. La scuola serve perché spesso ciò che si trova una volta usciti dalle mura amiche del liceo o degli istituti tecnici può essere ricondotto a dinamiche scolastiche sulle quali “ci si è fatti le ossa”. Oggi i giovani forse sono contenti perché “passare sarà più facile” e non si rendono conto di ciò che stanno perdendo, ma gli adulti dovrebbero capirlo. E chi ha sbagliato si dovrebbe assumere le proprie responsabilità.

La ringrazio anticipatamente della Sua attenzione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 20:28

