Scuola, un'aula su due è senza il crocifisso. Ma solo uno studente su 5 lo vorrebbe

Ultimo aggiornamento: 08:15

Se più della metà dei docenti di religione non ha un contratto a tempo indeterminato, lE anche gli studenti si dividono in due tra favorevoli e contrari alla presenza del simbolo religioso nelle 4 mura dell'aula.il portale per studenti, che ha intervistato un campione di 5mila ragazzi tra 11 e 19 anni. Il 56% degli adolescenti interpellati dichiara che, nella propria classe, ci sono studenti di una religione diversa da quella cattolica.. Tra coloro che lo hanno in classe (ovvero uno su due) solo il 20% è iscritto a una scuola cattolica, mentre quasi 6 su 10 frequentano una scuola pubblica.Il 40% si dice favorevole ad avere il crocifisso in classe, ma c'è anche un 40% che si dichiara indifferente mentre il 13% ritiene che esporre il simbolo a scuola sia offensivo nei confronti dei compagni di altre religioni.il 15% spiega che la scelta è stata presa nel rispetto dei ragazzi non cattolici mentre il 73% non ne conosce il motivo. Quasi uno su tre è comunque d'accordo a non esporre il simbolo cattolico, nel rispetto degli altri ragazzi, mentre uno su 5 lo vorrebbe.Il resto degli intervistati, quindi oltre il 50%, è indifferente alla questione. A prevalere quindi, al di là della presenza o meno del simbolo cristiano a scuola, è la risposta sono indifferente. Tra le domande proposte agli adolescenti, c'è anche a che religione senti di appartenere: il 65% si dichiara cristiano, il 3% musulmano, l'1% induista e un altro 1% ebreo, un 7% ha risposto altro mentre un 20%, quindi la quota maggiore dopo quella cristiana, si è dichiarato ateo.