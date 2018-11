â€‹Studenti contro prof: 1 su 10 ha assistito a un atto di bullismo verso i docenti

Giovedì 1 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L’ultimo episodio, accaduto qualche giorno fa in una scuola di, assomiglia più a un agguato che a uno scontro alunno-insegnante. Un nuovo campanello d’allarme sul fenomeno. Ecco i dati disullaNuovo anno scolastico, problemi di sempre. L’escalation di violenza nelle nostre classi, nonostante il clamore mediatico suscitato dai fatti più recenti, non tende ad arrestarsi. Anzi, le cose sembrano peggiorare. Specialmente se di mezzo, nelle vesti di vittima, c’è un professore. Perché il racconto dell’ultimo episodio avvenuto vicino Monza, più che di uno scontro studente-docente, assume i contorni di un agguato. Confermando come il bullismo contro gli insegnanti sia un fenomeno tutt’altro che marginale. Lo dicono i numeri.LEGGI ANCHE Iaquinta condannato a due anni, urla in tribunale. «La 'ndrangheta? Non sappiamo nemmeno cos'è»​ Siamo in un istituto superiore di Vimercate. Sembra una giornata di scuola come tante. Invece, all’improvviso, succede l’impensabile. Le luci vengono spente, le tapparelle abbassate rapidamente, in pochi secondi nell’aula è buio pesto. A quel punto inizia il delirio: urla, schiamazzi, lancio di oggetti vari, persino di sedie. Una di queste colpisce a una spalla la 56enne prof d’italiano e storia. Perché il particolare che rende ancora più assurdo l’evento è questo: la docente era in classe, nessuna ora di "buco". Ed è proprio mentre tentava di uscire dalla classe, alla fine della lezione, che tutto è cominciato. Senza che lei potesse riuscire a vedere i responsabili del gesto, visto che era girata di spalle.«Non ci credo, questo è davvero troppo», il primo commento dell’insegnante. Perché questa scuola di Vimercate non è nuova a fatti turbolenti, è uno di quegli ambienti cosiddetti "difficili". Già nel 2013, qui, un altro docente venne colpito dal pugno di un alunno. Stavolta, però, si potrebbe trattare di un attacco di gruppo mirato nei confronti della prof. Ma non è escluso che sia stato solo un gioco, sin troppo pesante, tra adolescenti. È quello che stanno cercando di chiarire i Carabinieri che stanno indagando sulla vicenda dopo che la donna ha sporto denuncia (per lei anche qualche giorno di prognosi). Il preside, invece, dopo aver segnalato l’accaduto alla Procura per i minori, ha tentato di rintracciare gli aggressori. Ma, finora, l’identità del lanciatore di sedie non è ancora saltata fuori.E se in forma così grave la violenza rivolta ai docenti è certamente da ridurre a episodi rari, il ‘faccia a faccia’ tra alunni e insegnanti è più diffuso di quanto si possa pensare. Secondo un’indagine di Skuola.net, effettuata su circa 7mila studenti, quasi 1 ragazzo su 10 ha assistito ad almeno uno scatto d’ira di un proprio compagno all’indirizzo del prof di turno. Per fortuna, nella maggior parte dei casi (55%) si è trattato di aggressioni verbali, condite da insulti e improperi. Ma, più di un terzo delle volte – il 36% - si è comunque passati alle vie di fatto, con attacchi fisici contro il docente. Tra l’altro gli insegnanti, per evitare conseguenze peggiori, nella metà dei casi (43%) preferiscono subire senza reagire. Quanto basta per riaccendere i riflettori su un problema che, altrimenti, rischia di sfuggirci di mano.