La ministra Azzolina in difesa dei prof della scuola pubblica. Per il ministro dell'Istruzione è infatti in atto un tentativo di screditare i prof. «Temo ci sia un tentativo di screditare il personale della scuola

ha detto al Tg3.

«Se ci fossero lavoratori a rischio nostro compito come per tutta la Pa è garantirli il più possibile. Non arriveranno certificati in massa. Anche nel Documento Iss è delineata una procedura. Stiamo lavorando anche al ministero Funzione Pubblica e al ministero della Salute», ha spiegato quindi Azzolina sui timori che molti docenti si mettano in malattia per timore del Covid.

Anche per gli esami di stato era stato detto 'andranno tutti in malattia'. Ma abbiamo personale serio e in gamba», ha concluso la ministra.



«Non arriveranno certificati in massa perché, se leggiamo il documento dell'Istituto Superiore di Sanità, c'è una procedura ben precisa: il lavoratore che pensa di essere a rischio di avvisa il dirigente scolastico che chiama il medico specialista. Laddove il lavoratore fosse dichiarato fragile, si attiverebbe una procedura successiva a cui stiamo lavorando con il ministero della Salute e della Funzione Pubblica ».



«Se la mozione di sfiducia di Salvini è sul plexiglass, di cui parla da quattro mesi, voglioicur rassarlo perché non è previsto in nessun documento. Capisco che si faccia campagna elettorale, ma la scuola dovrebbe restarne fuori perché in questo modo si spaventano famiglie e studenti. La partita della riapertura dovrebbe coinvolgere l'utenza e l'opposizione perché ne va del futuro dei nostri studenti ». Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina , durante un'intervista al Tg3.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

»,