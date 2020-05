Asili e nidi, riapertura a giugno: l'ipotesi allo studio del governo

asili e nidi in vista della ripresa totale di settembre. Lo ha spiegato lo stesso Conte durante il suo discorso in parlamento.



"Occorrerà valutare la possibile riapertura, in modalità sperimentale, di nidi e scuole dell'infanzia, oltre ai centri estivi ed altre attività ludiche ed educative destinate ai nostri bambini", ha riferito nel corso dell'informativa parlamentare di giovedì 30 aprile in parlamento. Per adesso una proposta poiché spetterà al comitato tecnico scientifico valutare la praticabilità del piano designato dal ministero della Famiglia in accordo con quello dell'Istruzione. A dare l'ultima parola sarà la task force Colao. Il governo del premier Giuseppe Conte sta studiando un piano per attivare dei campi estivi per i bambini dai 3 ai 6 anni. Una sorta di mini riapertura di asili e nidi in vista della ripresa totale di settembre. Lo ha spiegato lo stesso Conte durante il suo discorso in parlamento.

I dettagli del programma che coinvolgerà i più piccoli nella 'fase2' è quello di utilizzare strutture adibite generalmente a scuole materne e asili nido per ospitare bambini fino ai 6 anni. Campi estivi dove poter praticare attività ludiche e ricreative. I partecipanti saranno suddivisi in piccoli gruppi - da 3 o da 6 - e affidati sempre allo stesso educatore.



LE REGOLE DA RISPETTARE

L'ingresso sarà scaglionato secondo dei turni ben precisi e i genitori dovranno limitarsi ad accompagnare i propri figli fino alla porta di accesso ai locali: chiunque si avvicinerà dovrà disinfettarsi e sottoporsi al controllo della temperatura. Il personale avrà l'obbligo di indossare la mascherina mentre i bambini potranno farne a meno. Infine, saranno predilette attività all'aria aperta - in cortile, ad esempio - e non si potranno portare giocattoli da casa.



IL MINISTRO

"Metteremo a disposizione cortili e palestre delle scuole a giugno, luglio e agosto", ha detto la ministra dell'Istruzione Luca Azzolina prospettando di prorogare l'iniziativa per tutta la durata dell'estate.

