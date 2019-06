Maturità, gli studenti cantano Notte prima degli esami. 35 anni dopo Venditti resta un classico

Maturità 2019, tracce prima prova in diretta: Ungaretti con «Risvegli», poi Stajano e Sciascia. Dalla Chiesa e Bartali per l'attualità

Vi bacio e vi abbraccio, uno ad uno, per dirvi quanto siete importanti per chi in voi rivive la gioia della speranza. Un flusso di vite legate, le nostre, senza tempo e senza spazio a formare, sempre, la meglio gioventù. A domani ragazzi miei meravigliosi e senza paura. Ne vedremo delle belle nei prossimi cento anni. La vita è una strada strepitosa che non ha alternative o scorciatoie, ma necessita solo di scarpe robuste e di una mappa per scegliere come arrivare a casa

Mercoledì 19 Giugno 2019, 10:48

Un classico intramontabile: Notte prima degli esami, brano di Antonello Venditti, quest'anno compie 35 anni ma resta sempre attuale. Ne sanno qualcosa gli studenti che, ogni anno, sono impegnati nell'esame diGrazie anche al successo dei film ispirati alla canzone di Antonello Venditti, ogni anno, da Nord a Sud, molti studenti maturandi si radunano alla vigilia della prima prova dellaper cantare insieme ed esorcizzare paure e timori. In questo video, ad esempio, siamo a, dove gli studenti delle quinte delsi sono radunati ieri sera.Non si tratta di un fatto inedito, ma l'emozione suscitata dalla canzone cantata in coro riesce sempre a coinvolgere anche chi ha fatto la maturità da parecchio tempo. Un tempo colonna sonora di un'intera generazione, Notte prima degli esami continua ad accompagnare anche i figli di chi si è diplomato negli anni '80. Questa sorta di flashmob non è sfuggita a Michele Emiliano. L'ex sindaco di Bari, ed ora presidente della Regione Puglia, ha voluto anche mandare un messaggio ai maturandi: «».