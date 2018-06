Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A poche ore dall’inizio della maturità si stringe il cerchio attorno ai temi più probabili per la prima prova. I 4mila maturandi che hanno partecipato al toto-esame di Skuola.net, per l’analisi del testo, continuano a credere in Luigi Pirandello. Ma la metà teme uno ‘sconosciuto’. Ricorrenze: si confermano i 70 anni della Costituzione italiana e i 40 anni del ‘delitto’. Attualità: cresce l’interesse sull’immigrazione. Greco esterno al classico? Gli studenti sperano nella filosofia.LEGGI ANCHE: Maturità, occhio alla bufala che corre sul web: la campagna di polizia e Skuola.net Ultimo weekend di preparazione: è il momento in cui, nella mente dei ragazzi, si accavallano pensieri, dubbi, nozioni. Ma c’è una cosa su cui gli studenti sembrano essere molto determinati è, soprattutto, d’accordo tra loro: le tracce della prima prova d’esame, quella d’italiano. Pirandello, 70 anni di Costituzione italiana, il ‘Caso Moro’, l’Immigrazione: eccolo il poker di argomenti che farebbero la felicità della maggior parte dei maturandi; quelli che non hanno rivali dopo l’ultimo aggiornamento del tradizionale toto-tema di Skuola.net. A poche ore dal via ufficiale in 4mila hanno espresso le loro preferenze sulle tracce che pensano di trovare mercoledì 20 giugno, giorno della prima prova. O, meglio, che vorrebbero trovare.Gli spunti che erano emersi con più forza nelle settimane precedenti, con il passare dei giorni hanno preso definitivamente quota, sbaragliando la concorrenza. Il caso dell’autore protagonista dell’analisi del testo è emblematico.è stato in testa sin dal primo giorno (non esce dal 2003 e in tanti se lo aspettano) ma, oggi, più di 1 maturando su 5 - il 22% - lo vede lanciatissimo. Ma è tutto il podio a restare tale: Giuseppe Ungaretti e Italo Svevo, infatti, con il 12% dei voti confermano la seconda piazza ex aequo. Subito dietro Eugenio Montale, ormai un habitué del tema (uscito già nel 2004, 2008 e 2012) con il 10%.Si sgonfia la pista: ad aprile era terzo, oggi solo il 5% scommette su di lui. Così come continua a non convincere l’ipotesi di una donna: tutte le opzioni proposte –– non vanno oltre il 4%. Attenzione, però, agli outsider. In ben tre occasioni negli ultimi 5 anni gli studenti sono rimasti scottati da autori imprevedibili se non addirittura sconosciuti ai più: è stato il caso dinel 2013, dinel 2016 e dinel 2017. Per questo quasi la metà dei maturandi – 48% - vede come molto probabile che si possa verificare nuovamente un’ipotesi del genere.Nessuna novità di rilievo anche per gli anniversari storici. La traccia sui 70 anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana, nella mente dei maturandi, sembra quasi una certezza: il 24% - praticamente 1 su 4 – la indica come prima scelta. Nell’ultimo anno le scuole, su impulso del ministero dell’Istruzione, hanno parlato tanto della nostra Carta fondamentale. E a ogni studente è stata consegnata una copia del testo. Può dunque darsi che la suggestione abbia giocato un ruolo nelle scelte dei ragazzi.Al secondo posto, anche qui c’è un pari merito: gli 80 anni dalle leggi razziali e i 100 anni dalla battaglia di Caporetto (che in realtà è dell’ottobre 1917 ma ha fatto molto discutere durante quest’anno scolastico) arrivano al 13%. Temi, questi, tallonati da una coppia di ricorrenze più recenti: i 50 anni del ’68 in Italia e i 20 dal lancio di Google – con l’11% - si piazzano entrambi sul terzo gradino del podio.Copione più o meno uguale per gli anniversari legati a personaggi che hanno segnato i due secoli scorsi. Una traccia sui 40 anni dal sequestro (e dall’uccisione) difa registrare un ulteriore incremento nelle quotazioni: attualmente la ritiene possibile il 28% degli intervistati. A conti fatti è questo l’argomento più gettonato in assoluto. Seguìto, a lunga distanza, dai 200 anni dalla composizione dell’Infinito di Leopardi (15%) e dai 50 anni dalla morte di Martin Luther King (14%).Per trovare l’unico vero scossone bisogna guardare all’attualità. Fino a qualche settimana fa nessuno spunto spiccava sugli altri. Ma i ragazzi hanno capito, dall’esperienza dei loro predecessori, che. Così, dopo il lungo dibattito suscitato proprio a ridosso dell’esame, un tema sull’Immigrazione stuzzica la fantasia del 15% dei maturandi. Anche se va detto che il Miur ha scelto le tracce tempo fa, sicuramente prima che questo tema tornasse di strettissima attualità. Resiste la traccia sulla violenza contro le donne (10%). Perde qualche colpo quella su, dopo la sua recentissima scomparsa (oggi è al 9%).Ma la Maturità 2018 ha un ulteriore motivo d’interesse: per il liceo classico è la prima con Greco materia di seconda prova esterna. Perciò Skuola.net ha chiesto a circa 1000 maturandi ‘classici’ con quale autore vorrebbero cimentarsi nella versione. La filosofia sembra andare per la maggiore:vince con il 14% delle preferenze, seguito a ruota da, con il 13%. Dietro di loro, però, la lotta è serrata: c’è chi azzarda e pensa di poter trovare, anziché la solita versione, un passo dall’Iliade o dall’Odissea di(12%), o magari un brano tratto da una tragedia di(9%). Ma gli autori principali sono tutti vicini:è al 9%;al 7%. Indicati tra i papabili anche(6%).