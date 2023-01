Maturità 2023, scelte le materie per la seconda prova: dai Licei agli Istituti tecnici Ecco quali sono

Maturità 2023, annunciate le materie per le seconde prove scritte. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il decreto che stabilisce le discipline per i diplomandi. Ecco tutte le scelte.

Fedez, un'altra battuta su Emanuela Orlandi scatena le critiche: «È il cielo? Forse fa la pilota» VIDEO

Wanda Nara, Icardi scrive alla moglie dell'ex compagno Keita: «Tuo marito la corteggia in segreto». E pubblica le prove sui social

Maturità 2023, quali sono le seconde prove?

Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca. Questi alcuni esempi di discipline oggetto di seconda prova:

Licei Latino per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione ad indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Pasqualino Maione, il dramma dell'ex cantante di "Amici": «Colpito da meningite post Covid, mi ha preso cervello e midollo»

Istituti tecnici Economia aziendale per l'indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing»; Economia aziendale e Geo-politica nell'articolazione «Relazioni internazionali per il marketing» e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo «Costruzioni, Ambiente e Territorio», per «Informatica e Telecomunicazioni», Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell'indirizzo «Grafica e comunicazione»; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l'articolazione «Viticoltura ed enologia».

Istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell'istruzione degli adulti) Scienza e cultura dell'alimentazione per l'indirizzo «Servizi per l'Enogastronomia e l'ospitalità alberghiera» articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell'articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo «Servizi commerciali»; Tecniche di produzione e di organizzazione per l'indirizzo «Produzioni industriali e artigianali», articolazione Industria.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Gennaio 2023, 19:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA