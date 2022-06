Maturità 2022, la prima prova in diretta. Tutte le tracce del tema in tempo reale

Maturità 2022: al via gli esami con la prima prova scritta per gli studenti. Si attende a breve la pubblicazione delle tracce, in contemporanea con l'apertura delle buste in tutte le scuole superiori d'Italia, alle 8.30. Sono 539.678 gli studenti maturandi in tutta Italia.

Maturità, le tre tipologie della prima prova scritta

Per la prima volta dopo due anni consecutivi, l'esame di maturità torna con le due prove scritte. Negli ultimi due anni scolastici, a causa della pandemia, si era scelto di far preparare un maxi-esame orale ai maturandi. La prova scritta è suddivisa in tre tipologie a scelta degli studenti:

A) traccia dell'analisi del testo: due possibili analisi, su un brano di prosa o poesia di un autore italiano vissuto nel periodo tra l'Unità d'Italia e oggi.

B) testo argomentativo: tre tracce a scelta di diversi ambiti (artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico). Una delle tracce di tipo argomentativo sarà però obbligatoriamente di ambito storico. I maturandi potranno scegliere sia l'argomento di cui parlare, sia il modo di svilupparlo.

C) tema d'attualità o di ordine generale: il grande classico degli esami di maturità, che quest'anno fornirà due tracce inerenti a temi vicini alle esperienze degli studenti maturandi.

Maturità, le regole per calcolare il voto

Ogni prova scritta dell'esame di maturità prevede un voto in ventesimi, per un totale massimo di 40. All'orale la commissione può assegnare fino ad un massimo di 20 punti, a cui vanno aggiunti i crediti scolastici (massimo 40) ottenuti nel triennio e 5 punti bonus che la commissione può scegliere di assegnare ai candidati.

Maturità, le date degli esami

Oggi, mercoledì 22 giugno 2022, è la data della prima prova scritta dell'esame di maturità. Giovedì 23 giugno sarà invece la data della seconda prova scritta, prima dell'inizio degli orali, lunedì o martedì prossimo.

