Maturità 2022, la traccia di Giovanni Pascoli: La via ferrata, la poesia da analizzare

È 'La via ferrata' di Giovanni Pascoli il testo di poesia che gli studenti devono analizzare e interpretare nella prima prova della maturità 2022. Ecco di cosa si tratta.

La poesia è tratta dalla raccolta Myricae, ed è contenuta nella sezione 'L'ultima passeggiata'. La poesia di Giovanni Pascoli, 'La via ferrata', è composta da tre strofe (due terzine e una quartina) di endecasillabi. Le rime seguono lo schema ABA CBC DEDE. Questo il testo:

«Tra gli argini su cui mucche tranquilla-

mente pascono, bruna si difila

la via ferrata che lontano brilla;

e nel cielo di perla dritti, uguali,

con loro trama delle aeree fila

digradano in fuggente ordine i pali.

Qual di gemiti e d'ululi rombando

cresce e dilegua femminil lamento?

I fili di metallo a quando a quando

squillano, immensa arpa sonora, al vento».

Maturità 2022, chi era Giovanni Pascoli

Giovanni Pascoli (1855-1912), cresciuto in Emilia-Romagna e vissuto anche in Toscana (dove il borgo di Castelvecchio oggi porta il suo nome), nonostante una formazione positivistica è considerato uno dei maggiori poeti italiani del decadentismo. Di idee socialiste ma non estremiste, la sua poetica si basava sul recupero e sulla riscoperta della dimensione infantile dell'uomo (una tesi esplicitata ne Il Fanciullino). Per Pascoli, la poesia era un modo per proteggersi dal mondo esterno: una costante in tutte le sue opere, così come la rievocazione di paesaggi rurali legati alla sua infanzia. Tra gli esempi migliori di questa concezione poetica c'è 'La cavalla storna', che ricorda l'assassino del padre (avvenuto quando Pascoli aveva 12 anni e i cui colpevoli non furono mai identificati), così come la raccolta Myricae, da cui è tratta la poesia 'La via ferrata', testo da analizzare per la tipologia A della prima prova scritta della maturità 2022.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Giugno 2022, 09:46

