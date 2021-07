Maturità 2021, madre e figlio e figlio diplomati insieme: la realizzazione di un sogno

Carla e Gennaro, madre e figlio, si sono diplomati insieme. Carla, 37 anni, e il figlio diciottenne si sono diplomati insieme all'istituto albelghiero di Napoli e per la madre di anche altri due figli è stata la relizzazione di un sogno.

A 18 anni non portò a termine gli studi, proprio perché incinta di Gennaro. Carla ha dichiarato: «Mi sono dedicata con anima e corpo a Gennaro e agli altri due miei figli e ne sono felice. Ma in questi anni ho sempre voluto riprendere gli studi per realizzarmi personalmente e completare un percorso che ho dovuto interrompere. Qualche anno fa ho terminato il quarto anno, ma poi sono stata frenata da problemi di salute».

In piena pandemia è stato il figlio Gennaro a spronarla a rimettersi sui libri assieme a lui per prepare la maturità. «Sono stato io a farle presente che poteva diplomarsi come privatista. Sapevo quanto ci tenesse a questa cosa e ci siamo aiutati a vicenda nello studio. E' stato sia bello sia brutto, non è semplice da spiegare. All'esame avevo accanto mia madre come compagna».

Carla ringrazia il figlio: «E' stato più lui a far studiare me che viceversa, anche perché per me erano materie completamente nuove e sconosciute, avendo fatto quattro anni di istituto odontotecnico».

Per Carla, napoletana doc, l’estate 2021 ha rappresentato il momento giusto per prendere il suo diploma, ma adesso non si pone più limiti. «Adesso il prossimo obiettivo è la laurea».

