Maturità 2019, tracce seconda prova in diretta. L'incubo multidisciplinari: «Al classico latino e greco insieme»

Un esame inedito dunque, su cui i maturando hanno avuto modo di esercitarsi con le simulazioni fornite nei mesi scorsi: per quanto riguarda il liceo classico non si tratta ovviamente di due versioni, ma una sola versione più tre quesiti su comprensione e interpretazione. Novità assoluta anche lo scritto di fisica, un vero e proprio incubo per gli studenti dei licei scientifici: uno scoglio in passato sconsigliato dagli stessi docenti di fisica, e che i maturandi del 2019 dovranno essere pronti a superare agevolmente. La prova multidisciplinare si preannuncia ostica anche per gli altri indirizzi di studio, a partire dalle due lingue straniere al liceo linguistico.



La seconda prova durerà sei ore, ma per alcuni indirizzi degli istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, musicali e coreutici durerà anche di più, come già in passato: gli studenti del liceo classico potranno portare il dizionario sia di greco che di latino. Ma la novità assoluta è l'assenza della terza prova: addio al quizzone, dopo le prime due prove si passerà direttamente all'orale. Una consolazione, seppur lieve, per dei ragazzi appena 19enni alle prese con il primo vero esame della loro vita: ma se fosse troppo facile, non si chiamerebbe certo esame di maturità.

è il momento della: dopo l'esame di italiano con le tracce di Ungaretti, Sciascia, Stajano e Montanari (con polemiche annesse) questa mattina tocca alla seconda prova, ovviamente diversa a seconda del tipo di scuola. Le tracce, scelte dal Ministero, potrebbero essere multidisciplinari (secondo la nuova normativa): ad esempio al liceo classico potrebbe essere mista con greco e latino, così come al liceo scientifico con matematica e fisica, per mettere alla prova più duramente gli studenti ed accertare meglio la loro preparazione.