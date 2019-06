Maturità 2019, giallo a Foggia: «Tracce seconda prova non arrivate». Ecco cos'è accaduto

piccolo giallo a Foggia all'ITT Leonardo da Vinci: intorno alle 9.30 si sono rincorse le voci secondo cui le tracce non erano ancora arrivate all'istituto per la seconda prova dell'esame che gli studenti dovevano svolgere. A riferirlo ScuolaZoo, che precisava che erano stati gli studenti a informare la community, ancora in attesa fuori dalla scuola.Fonti del Miur hanno però svelato l'arcano: la scuola aveva infatti inserito un codice errato con riferimento all'indirizzo di studi, errore di cui la commissione si è accorta in ritardo. La struttura tecnica degli Esami sta supportando l'istituto e inviando il plico corrispondente all'indirizzo di studi. Nel frattempo gli studenti, fuori dalla scuola e con le tracce già online, avranno 'festeggiato' studiando in diretta: ora comunque, a quanto si apprende, i ragazzi sono entrati e i problemi sono stati risolti.