Maturità 2018, l'ironia sui social

i volti della solitudine..

Citeranno la #Pausini #Maturità2018 — Peppe Romeo (@giuserome) 20 giugno 2018

Ma che tracce meravigliose per la prima prova. Solo quelle del 2015 facevano cagare al cazzo? #maturità2018 — ilaria☘. (@IlariaCentola) 20 giugno 2018

E anche quest’anno Pirandello esce il prossimo 😂 #maturita2018 — Dana~ (@war_elisa) 20 giugno 2018

No vabbe le tracce di merda solo a me l'anno scorso#maturita2018 — ADORO MI VIDA (@shipstellari) 20 giugno 2018

per la traccia sulle masse e la propaganda,io prenderei uno dei 36 spiegoni di Marco Damilano a #propagandalive e lo trascriverei. @makkox @welikeduel @SalernoSal #maturità2018 — IlGiuseppe (@real_joh) 20 giugno 2018

Tutti gli anni i tg ci scassano i testicoli con questa benedetta maturità. Ma chi se ne strafrega? Perchè tutta questa importanza? Quando ho preso la patente non mi hanno fatto l’intervista quelli della rai 😂😂😂#Maturità2018 — Bea (@BeatriceFirenze) 20 giugno 2018

Ricordo che per la mia maturità scrissi un bel tema su "I Promessi sposi", incentrato sul ruolo di Bella Figheira, purtroppo però mi bocciarono lo stesso. #maturita2018 — AleCerio 📶 (@alecerio) 20 giugno 2018

Resta il fatto che io tutta sta retorica per la maturità non l'ho mai capita. Sarà che l'ho fatta nel 2006 e avevamo altro a cui pensare, distrazioni più grandi.

Come la seconda prova consegnata in fretta per andare a casa in tempo per vedere #Italia Rep.Ceca#maturita2018 — Matteo Ciofi (@MatteoCiofi) 20 giugno 2018

Interrompo momentaneamente il vostro flusso di coscienza e citazioni vendittiane per ricordarvi che questa sarà l’ultima volta che quei banchi vedranno dei ragazzi nati nel Novecento. #maturità2018

Valeria Cofini via #twitter — Foto Studio Artemisia (@Foto_Artemisia) 20 giugno 2018

Breve storia triste:



A me alla maturità 2013 è uscito Magris.



Fine. #maturità2018 — Tania (@taniamatranga) 20 giugno 2018

tracce cazzutissime ragazzi, buona riflessione e in bocca al lupo! #maturità2018 https://t.co/v3lzlTxUfc — masha | warszawa 🏳️‍🌈 (@spleenaffogato) 20 giugno 2018

No vabbè ma le tracce di quest’anno sono bellissime #maturità2018 — s ◟̽◞̽ (@itssharon_x) 20 giugno 2018

Anche il saggio socio-economico è davvero bello. Che fortuna! Che bello. #maturità2018 — Maria Letizia ♥ 🇦🇷 (@8cMLeti) 20 giugno 2018

Bisogna leggerle meglio, ma a occhio le tracce di italiano della #maturita2018 sono veramente difficili. Creatività, clonazione, uguaglianza: il rischio di sbrodolate in libertà è altissimo. Si poteva fare meglio — Fausto Panunzi (@FPanunzi) 20 giugno 2018

#maturità2018 Cmq i maturandi di quest'anno sono stati molto fortunati le tracce sono affabili ma sopratutto interessanti!!La roba che ci hanno rifilato l'anno scorso era improponibile!! — dony_lamesta97 (@lamesta97) 20 giugno 2018

De Gaspari e Moro, IL MIO SOGNO, QUESTO ERA IL MIO SOGNO! #maturità2018 — •Carla (@xCaaarlaa) 20 giugno 2018

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La vera notizia è che le reazioni alle tracce delladell'esame di, per una volta, sono praticamente quasi tutte positive. Gli utenti, sul web, hanno infatti dichiarato di apprezzare la scelta delle varie tracce, a cominciare da quella sue il suo romanzo Il Giardino dei Finzi Contini. Non mancano, però, battute ironiche, anche sui confronti tra le tracce di oggi e quelle degli anni passati.«In un momento in cui si parla disu base etnica, un testo che ricorda la discriminazione e leè d'estrema attualità», spiega un utente. Anche altre tracce, come ad esempio quella sull'uguaglianza formale e sostanziale secondo la, hanno ricevuto un plauso da parte degli utenti: «Sono tracce meravigliose che possono far riflettere davvero i ragazzi».I giudizi positivi si sprecano, c'è chi non usa mezzi termini: «Queste tracce sono cazzutissime!». Molto gradite anche quelle sue la solitudine (qualcuno afferma: «Finiranno per citare Laura Pausini»), così come il tema tecnico-scientifico e quello storico su De Gasperi e Moro: «Sono senza dubbio le migliori da molti anni a questa parte».Qualche parere negativo c'è, ma si tratta di una percentuale decisamente bassa. Tra questi, un utente sottolinea: «Non sono tracce facili, vanno lette con attenzione e il rischio di sbrodolare in libertà, andando fuori tema, è altissimo». Ad ogni modo, molti utenti puntualizzano: «Non lamentatevi, pensate a chi alla prima prova si è ritrovato Magris o Caproni». E, sulla falsariga di questi tweet: «Fatemi capire, le tracce di m***a sono capitate solo a me?». C'è anche chi ironizza su Luigi Pirandello, sempre tra i favoriti nel toto-tracce ma assente da diversi anni: «E anche quest'anno, esce l'anno prossimo».Dall'attualità, infine, si passa ai ricordi. Ci sono poi utenti, diplomati da tempo, che ironizzano ricordando un fatto che farà sentire vecchio chiunque: «Tutto bello, ma ricordatevi che i maturandi di quest'anno saranno gli ultimi nati nel '900». Altri ex maturandi, invece, si sono diplomati in un anno magico come il 2006: «Tutta questa retorica non l'ho mai capita, avevamo pensieri più grandi, tipo quello di consegnare in fretta e furia la seconda prova per andare a vedere Italia-Repubblica Ceca». Un altro utente, invece, ha twittato: «Ricordo il tema su I Promessi Sposi, incentrato sul ruolo di Bella Figheira, ma mi bocciarono comunque».