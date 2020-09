Scuola, Crisanti: «Se ci sarà aumento contagi rivedere misure di sicurezza»

Quasi 25mila contagi, suddivisi in tutta Italia, con picchi importanti nelle regioni del Nord come Lombardia , Veneto ed Emilia Romagna, ma anche nelle regioni del Centro Sud, come Lazio e Campania, finora solo parzialmente coinvolte dalla pandemia ma che adesso, dopo le vacanze estive, vedono crescere i contagi.Di sicuro i contagi continueranno a crescere, sta già accadendo ed il trend è questo.Sì, nei primi giorni di ottobre bisognerà valutare la portata dei contagi, per capire se l'aumento sarà allarmante o rientra nel cosiddetto "rischio accettabile".Le misure di sicurezza ci saranno ma anche in questo caso il rischio c'è, è inevitabile: andranno osservati i numeri anche per le elezioni, per capire se le misure di sicurezza avranno avuto effetto.All'inizio dell'epidemia il virus è stato localizzato: la sua forte presenza in Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna venne fermata tempestivamente con l'incremento delle misure contenitive, con il lockdown. In quel modo il virus venne messo nella condizione di avere minore capacità di trasmissione nei diversi territori. Oggi non è più così.