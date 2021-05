Wuhan, virus covid sfuggito dal laboratorio. Gli esperti: «E' possibile»

Il virus del covid sfuggito da un laboratorio cinese di Wuhan? «È possibile che il Sars-Cov2 sia sfuggito dal laboratorio di Wuhan, ma non lo sapremo mai finché i cinesi non collaboreranno mostrandoci tutte le carte». Lo ha detto a Sky TG24 Giorgio Palù, presidente dell'Aifa. «Sicuramente questo virus è originato dalla Cina. Non potremo mai dire con certezza se sia un virus naturale o artificiale, non ne abbiamo la prova sierologica, né abbiamo trovato un ospite intermedio rispetto al pipistrello 'zampa d'elefantè che vive nelle grotte dell'estremo sud della Cina».

I vertici delle agenzie di intelligence Usa hanno informato la Casa Bianca che vi è ancora una grande quantità di materiale da analizzare come potenziali prove dell'origine del coronavirus. È quanto rivela il New York Times, precisando che è stato anche questo a spingere Joe Biden nei giorni scorsi ad esortare pubblicamente le agenzie di intelligence a «raddoppiare gli sforzi» per arrivare ad una conclusione definitiva che indichi se la pandemia di Covid abbia avuto un'origine naturale o si sia sviluppata a seguito di un incidente di laboratorio cinese.

Il quotidiano americano precisa che i vertici dell'agenzia intendono usare analisi al computer per cercare di determinare se il virus possa essere uscito accidentalmente da un laboratorio a Wuhan, seguendo i movimenti dei ricercatori ed esaminando il modo in cui sono scoppiati i primi focolai. Ma non sono stati forniti altri dettagli sulla natura di queste nuove prove o il tipo di analisi al computer che verranno condotte nelle prossime settimane.

Biden ha infatti chiesto che gli venga consegnato un rapporto entro 90 giorni. Nelle nuove indagini, aggiungono fonti dell'amministrazione Biden, verranno coinvolti laboratori di ricerca federali ed altre risorse scientifiche nazionali che finora non erano state mobilitate per la ricerca delle origini del Covid.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Maggio 2021, 17:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA