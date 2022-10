WhatsApp down, l'app di messaggi non funziona: cosa sta succedendo

WhatsApp down, l'app di messaggistica non funziona: cosa sta succedendo. In molti sui social segnalano nella mattinata di martedì 25 ottobre 2022 un malfunzionamento. Dalle 8:30 circa di questa mattina si sono moltiplicate le segnalazioni di chi non riusciva a utilizzare il sistema di messaggistica di proprietà di Meta (Facebook). Su twitter l'hashtag #whatsappdown è già in tendenza e in centinaia hanno già evidenziato problemi.

Emoji vietate nelle chat di lavoro: «Il pollice in su ha un significato ostile». Ecco la top ten delle icone da boomer

Cosa sta succedendo

Alcuni utenti hanno segnalato che l'app era inattiva e alcuni hanno affermato di avere problemi con la connessione al server e l'invio di messaggi. Gli utenti hanno segnalato problemi con l'app di social networking su Twitter e DownDetector. Il servizio di messaggistica sembra essere offline, anche nella versione desktop, e funziona a macchia di leopardo. Gli altri servizi di Meta (come Facebook e Instagram) sembrano invece funzionare correttamente.

Non è ancora chiaro cosa abbia causato il problema. Un utente di Twitter ha scritto: «Ohh, pensavo fosse la nostra connessione a Internet. Stavo per impazzire!» Un altro ha aggiunto: «Probabilmente spiega perché le mie videochiamate si interrompevano così spesso».

io che corro su twitter per vedere se c’è un #whatsappdown perché non mi si mandano i messaggi:pic.twitter.com/fcFPbyWMzj — marta☀️ (@zvccherofilato) October 25, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 09:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA