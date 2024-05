Venere, scoperto il pianeta gemello a 40 anni luce di distanza: «Potrebbe essere abitabile, è poco più caldo della Terra»

di Redazione Web

Arrivando grandi novità dalla scienza. A soli 40 anni luce di distanza è stato scoperto un pianeta gemello di Venere per dimensioni, ma con una temperatura poco superiore a quella della Terra: si chiama Gliese 12 b, orbita intorno alla sua stella in poco meno di 13 giorni e potrebbe essere abitabile nel caso in cui possedesse un'atmosfera.

Lo hanno individuato, grazie alle osservazioni dei telescopi spaziali Cheops dell'Agenzia Spaziale Europea e Tess della Nasa, due gruppi di ricercatori: il primo, guidato da Università australiana del Queensland Meridionale e Università britannica di Edimburgo, ha pubblicato i risultati sulla rivista Monthly Notice della Royal Astronomical Society. Il secondo, guidato dall'Istituto Nazionale giapponese di Scienze Naturali, è autore dello studio su The Astrophysical Journal Letters a cui ha partecipato anche l'Osservatorio Astronomico di Padova dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.

La scoperta

Gliese 12 b non è l'esopianeta più vicino alla Terra, posizione detenuta da Proxima Centauri b che si trova a soli 4 anni luce, ma è il più vicino scoperto tra quelli temperati (per adesso), di dimensioni simili a quelle del nostro pianeta e la cui orbita lo porta a transitare davanti alla sua stella dal nostro punto di vista, un fattore fondamentale per poter indagare la presenza o meno di un'atmosfera.

Ciò non è un ottimo candidato per le indagini più approfondite da parte del telescopio spaziale James Webb, della Nasa, dell'Esa e dell'Agenzia Spaziale Canadese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA