Virus, Speranza: «La variante si diffonde più velocemente. I vaccini per ora sembrano funzionare»

In Gran Bretagna è stata scoperta "una variante del coronavirus e la capacità di diffusione è di circa il 70% più significativa". Lo ha detto, a "Mezz'ora in piu'" su Rai3, il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando che "come misura di precauzione abbiamo deciso di bloccare i voli per la Gran Bretagna, per dare ai nostri scienziati la possibilità di comprendere la portata del virus che abbiamo di fronte".

Questa variante, ha aggiunto il ministro "non sembra fare più danni rispetto alla variante precedente, ma il fatto che possa diffondersi più velocemente porta a più contagi. Tutto questo rende ancora più importanti le misure di precauzione e cautela prese in questi giorni". "Vaccino può funzionare su nuova variante".

"Sappiamo che il nuovo virus è piu veloce nel propagarsi, non sembra fare maggiori danni sugli individui ma un virus più veloce aumenta il numero dei contagiati - ha affermato ancora -. Dalle prime informazioni sembra che i vaccini in fase terminale possano funzionare anche su questa variante, però queste informazioni devono essere rese più solide, per questo abbiamo deciso di procedere subito con una misura di precauzione bloccando i voli dalla Gran Bretagna".

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Dicembre 2020, 16:59

