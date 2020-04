Vaccino coronavirus, il test potrebbe essere pronto entro settembre

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Aprile 2020, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilpotrebbe essere a una svolta. Secondo i ricercatori dellpotrebbe essere pronto entroSono in corso le sperimentazioni, ma il team di esperti che ci sta lavorando ha affermato che se gli esiti dovessero essere positivi e tutto filasse liscio potrebbe essere disponibile dopo la fine dell'estate.e i risultati dei test potrebbero essere tra i più attendibili. Se l’immunità ottenuta nei test sulle scimmie verrà confermata in quelli sugli uomini, sarà effettiva la svolta attesa dall’umanità. La tecnologia che i ricercatori stanno usando è già stata applicata su altri virus del ceppo corona in passato.Una speranza arriva da Bill Gates che nelle scorse settimane che si è messo a disposizione per finanziare i costi di produzione del vaccino. Seguendone la produzione il magnate e filantropo statunitense ha rassicurato tutti affermando che la ricerca, «sta procedendo a vele spiegate».