L'Agenzia europea del farmaco ( Ema ) sta valutando anche, in continuo le aziende ed enti che sviluppano, 40 farmaci contro il Covid-19 come possibilità. Al momento sono attesi i risultati ma sulla base dei dati preliminari ancora non ci sono prove di efficacia per nessuno di questi. Tuttavia tra le «potenziali terapie» su cui sono in corso le sperimentazioni ci sono due antimalarici, due antivirali usati contro l'Hiv, un anvirale sviluppato per Ebola, un farmaco per la sclerosi multipla e un antireumatico.