Chi non ha mai giocato a "" da bambino? Probabilmente nessuno, per questo apprendere che la corretta definizione è "". Sulcircolano ormai dai tempo delle voci sul vero nome del gioco che si faceva ( e si fa) solitamente in strada e che ha cresciuto centinaia di bambini di diverse generazioni.Meglio se fatto in tanti, valido anche con pochi partecipanti. Le regole erano semplici: una persona si girava verso un muro (o albero, o qualunque altra cosa) e recitava la magica frase, quando si voltava tutti dovevano restare perfettamente immobili avanzando solo quando chi contava era girato. Chi riusciva a toccare la spalla di colui che stava contando vinceva il gioco e prendeva il suo posto, chi veniva sorpreso in movimento, ovviamente, era eliminato.La giusta terminologia da usare è tecnicamente "stai là", che indica anche l'imperativo del gioco che perfettamente si adatta alle regole. Verità o semplice gusto di mettere in discussione anni di giochi spensierati? La rete è crudele, si sà, ma che sia "stella" o "stai là" certo questo non cambierà i ricordi di tanti, ormai ex, bimbi.