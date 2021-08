Arriva un'intelligenza artificiale in grado di diagnosticare la demenza anni prima dei primi sintomi

L'intelligenza artificiale può diagnosticare la demenza in un giorno. Gli scienziati stanno testando un sistema di intelligenza artificiale ritenuto in grado di diagnosticare la demenza dopo una singola scansione cerebrale. Può anche essere in grado di prevedere se la condizione rimarrà stabile per molti anni, si deteriorerà lentamente o richiederà un trattamento immediato. Un'innovazione capace di rivoluzionare il settore medico delle malattie mentali.

«Se interveniamo precocemente, i trattamenti possono iniziare presto e rallentare la progressione della malattia e allo stesso tempo evitare ulteriori danni. Ed è probabile che i sintomi si manifestino molto più tardi nella vita o non si manifestino mai», ha affermato la prof.ssa Zoe Kourtzi, dell'Università di Cambridge e membro del centro nazionale per l'intelligenza artificiale.

Il sistema della professoressa Kourtzi confronta le scansioni cerebrali di coloro che sono preoccupati di poter avere la demenza con quelle di migliaia di pazienti affetti da demenza e le loro cartelle cliniche pertinenti. L'algoritmo può identificare i modelli nelle scansioni che anche i neurologi più esperti non possono vedere e abbinarle ai risultati dei pazienti.

Nei test preclinici, è stato in grado di diagnosticare la demenza, anni prima che si sviluppassero i sintomi, anche quando non erano visibili nemmeno le avvisaglie. Lo studio, presso l'ospedale di Addenbrooke e altre cliniche per la memoria in tutta l'Inghilterra, verificherà se funziona in un contesto clinico, insieme ai metodi convenzionali di diagnosi della demenza. Nel primo anno si prevede la partecipazione di circa 500 pazienti. I loro risultati andranno ai loro medici, che possono, se necessario, consigliare un trattamento.

Il neurologo consulente dottor Tim Rittman, che sta conducendo lo studio, con i neuroscienziati dell'Università di Cambridge, ha definito il sistema di intelligenza artificiale uno «sviluppo fantastico». «Questa serie di malattie è davvero devastante per le persone - ha detto -. Quindi, quando trasmetto queste informazioni a un paziente, tutto ciò che posso fare per essere più sicuro della diagnosi è fornire loro maggiori informazioni sulla probabile progressione della malattia e aiutarli a pianificare la loro vita, è una grande cosa da poter fare».

Tra i primi a partecipare al processo, Denis Clark, 75 anni, si è ritirato dal lavoro come dirigente di un'azienda di carne cinque anni fa. L'anno scorso sua moglie, Penelope, ha notato che a volte aveva problemi con la memoria. E ora sono preoccupati che stia sviluppando la demenza. Denis cerca di descrivere i suoi sintomi, ma Penelope interviene per dire che trova difficile spiegare cosa sta succedendo. La coppia è preoccupata di dover vendere la loro casa per finanziare le cure di Denis. Quindi Penelope si è sentita sollevata dal fatto che, grazie a questa innovazione, non dovranno aspettare a lungo per una diagnosi e un'indicazione di come è probabile che progredisca qualsiasi tipo di demenza.

«Potremmo quindi pianificare finanziariamente. Vorremmo sapere se come coppia potremmo avere qualche vacanza prima che le cose si mettano così male, prima che non sia più possibile portare Denis in vacanza».

Un altro dei pazienti del dottor Rittman, Mark Thompson, 57 anni, che ha iniziato ad avere vuoti di memoria 10 mesi fa, prima che iniziasse la sperimentazione del sistema di intelligenza artificiale, ha detto che avrebbe fatto una grande differenza per lui se fosse stato disponibile. «Ho fatto test dopo test dopo test e almeno quattro scansioni prima che mi venisse diagnosticata», ha detto. «Il team medico è stato meraviglioso e ha fatto tutto il possibile per andare a fondo di ciò che non andava in me. Ma l'incertezza mi stava causando più problemi mentali di quelli causati dalla condizione. Era un tumore? Ho bisogno di essere operato? Queste domande che mi ponevo mi hanno causato così tanto stress da non aver più voglia di scoprire cosa c'era di sbagliato in me."

