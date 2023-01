di Redazione web

Chissà in quanti nella città di Bursa, in Turchia, si sono domandati se quella "cosa" in cielo fosse un Ufo. Si, perché la forma è quella di un oggetto non identificato, con i colori di una nuvola rosa da cartone animato. Un'immagine rara e spettacolare, la nuvola apparsa in cielo e subito ripresa da centinaia di persone che l'hanno postata sui social, facendola ammirare in tutto il mondo.

Cielo meraviglioso

Naturalmente, si è capito che non è un Ufo, ma un fenomeno atmosferico, raro ma conosciuto, che si chiama Altocumulus lenticolaris, nuvola lenticolare. Questo tipo di nuvola si forma in prossimità delle montagne, ed infatti Bursa si trova vicino ad una catena montuosa, ma nonostante la sua bellezza, la nuvola lenticolare, in realtà è un'insidia per i piloti degli aerei di linea, perché i moti ascendenti e discendenti di aria che la creano, rappresentano un rischio per il volo.

Nuvola lenticolare

Questo tipo di nuvola ha una forma che si svilippa grazie ad un effetto di compressione e raffreddamento dell'aria; spesso ha le fattezze di un disco o di una lente convergente, con un bordo curvo e una parte piatta in mezzo, motivo per cui viene associata ad un Ufo.

Le nuvole lenticolari si formano nella troposfera, la parte più bassa dell'atmosfera e sono strettamente correlate alle condizioni ambientali e atmosferiche come il vento, la pressione atmosferica, umidità e temperature, più probabili nelle zone di montagna, dove l'aria, una volta che entra in collisione con le formazioni rocciose, è costretta a salire.

#Ufo rosa? Il video della strana 'apparizione' fa il giro dei social. Ma c'è una spiegazione https://t.co/qunAbrboEA — Leggo (@leggoit) January 21, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Gennaio 2023, 09:29

