Topi con due padri biologici creati da cellule maschili: lo studio dal Giappone

di Redazione Web

Alcuni scienziati giapponesi hanno creato topi con due padri biologici generando uova da cellule maschili. Il progresso potrebbe aprire la strada a trattamenti per forme gravi di infertilità, oltre ad aumentare la prospettiva che le coppie dello stesso sesso possano avere un figlio biologico insieme in futuro. Katsuhiko Hayashi, che ha guidato il lavoro presso l'Università di Kyushu in Giappone, ha affermato: «Questo è il primo caso di produzione di robusti ovociti di mammiferi da cellule maschili».

Tumore al cervello scoperto con l'esame delle urine: la diagnosi precoce rivelata in uno studio

Come si misura il tempo sulla Luna? Al via la creazione di un orologio: «Sarà riferimento per il primo Internet

Uova vitali da cellule maschili

Lo scienziato Hayashi prevede che sarà tecnicamente possibile creare un uovo umano vitale da una cellula della pelle maschile entro un decennio. Gli scienziati già in passato erano riusciti a ricreare topi con due padri biologici attraverso una catena di passaggi elaborati, compresa l'ingegneria genetica: tuttavia questa è la prima volta che vengono coltivate uova vitali da cellule maschili, e questa novità segna un progresso significativo.

Il team di Hayashi

Il team di Hayashi sta ora cercando di replicare questo risultato con le cellule umane, anche se ci sarebbero ostacoli significativi per l'uso di ovuli coltivati ​​in laboratorio per scopi clinici, inclusa la determinazione della loro sicurezza. «La tecnica potrebbe anche essere applicata per trattare forme gravi di infertilità, comprese le donne con la sindrome di Turner, in cui una copia del cromosoma X è mancante o parzialmente mancante», ha affermato lo scienziato, dichiarando che questa applicazione è stata la motivazione principale della ricerca.

Altri scienziati hanno invece suggerito che potrebbe rivelarsi difficile tradurre la tecnica nelle cellule umane. Queste ultime richiedono infatti periodi di coltivazione molto più lunghi per produrre un uovo maturo, il che può aumentare il rischio che le cellule acquisiscano cambiamenti genetici indesiderati. Ad esempio, il professor Amander Clark, dell'università di UCLA, ha affermato che «tradurre il lavoro in cellule umane sarebbe un "enorme salto", perché gli scienziati devono ancora creare ovuli umani cresciuti in laboratorio da cellule femminili». Non resta che aspettare...

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA