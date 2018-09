Tetraplegico riesce a muovere un braccio grazie all'intelligenza artificiale: la scoperta rivoluzionaria

Grazie all'intelligenza artificiale una persona tetraplegica , cioè con braccia e gambe paralizzate, è riuscita a muovere l'avambraccio e la mano, instaurando un collegamento diretto fra il cervello e i nervi sani. È una prova di principio di future. Il risultato, ottenuto negli Stati Uniti,e dai ricercatori coordinati da Michael Schwemmer, del Battelle Memorial Institute.L'esperimento si è svolto in due fasi. Nella prima i ricercatori hanno registrato per due anni l'attività cerebrale di un uomo di 27 anni con gambe e braccia paralizzate a causa di una lesione del midollo spinale, in seguito a un incidente. La sua attività cerebrale è stata registrata grazie a una matrice di 96 microelettrodi impiantata nella corteccia motoria, che controlla il movimento degli arti, e mentre il paziente immaginava di muovere il braccio e la mano.Nella seconda fase, dopo avere analizzato i dati con un algoritmo di intelligenza artificiale i ricercatori hanno sviluppato un dispositivo che, in tempo reale e sempre grazie all'intelligenza artificiale, ha decodificato l'attività cerebrale e ha inviato gli impulsi elettrici al braccio. In questo modo è stato ripristinato il movimento dell'avambraccio e il paziente ha potuto aprire e chiudere la mano, riuscendo persino ad afferrare degli oggetti.Così, il sistema non ha semplicemente bypassato la lesione al midollo spinale, come fanno altri sistemi, ma ha instaurato un collegamento diretto fra il cervello e i nervi sani. Adesso i ricercatori vogliono confermare il risultato su altri pazienti e soprattutto intendono mettere a punto un dispositivo simile per applicazioni nella vita quotidiana e non solo nelle condizioni controllate di laboratorio.