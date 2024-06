Test di Stroop: se non riesci a leggere queste parole, il tuo cervello potrebbe avere un problema

Esiste un test, messo a punto dallo psicologo Ridley Stroop, in grado di rivelare la buona funzionalità del nostro cervello e il suo grado di attenzione. Si tratta di un test in grado di valutare l'attenzione selettiva, ovvero la capacità di risposta corretta in condizioni in cui si verificano delle interferenze di stimoli. Ne avete mai sentito parlare?





Il test di Stroop

Magari non lo conoscete come "test di Stroop" ma siamo certi che in giro sui social network vi siate imbattuti in esso almeno una volta. Non ci resta che andare a scoprire insieme di cosa si tratta e a capire cosa significa quando non riusciamo a dare la risposta corretta.

Giovedì 6 Giugno 2024

