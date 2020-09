Una tempesta più grande della nostra Terra: la foto incredibile di Giove pubblicata dalla NASA

Scoperta un nuovo baby pianeta: è a 330 anni luce dalla Terra

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Settembre 2020, 16:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una tempesta talmente grande che potrebbe inghiottire la nostra Terra senza problemi. Fortunatamente, è lontana circa 400 milioni di miglia da noi: su Giove. La nuova foto della Nasa e dell'Esa (Agenzia Spaziale Europea) è mozzafiato.«Un nuovo ritratto delle tempeste di Giove», scrive la Nasa su Instagram. Il telescopio dell'agenzia spaziale Hubble ha catturato uno scatto incredibile di quanto sta avvenendo sul pianeta distante 406 milioni di miglia da noi. La Grande Macchia Rossa di Giove è visibile al centro dell'immenso pianeta. La Grande Macchia Rossa infatti altro non è che una tempesta di dimensioni per noi impensabili: circa 10mila miglia di diametro. Tradotto:L'atmosfera su Giove, spiegano gli scienziati, è molto turbolenta. E ciò ha portato alla formazione (in alto a sinistra) di una nuova grande tempesta, bianca e luminosa. Questa, al momento dello scatto dello scorso 25 agosto,. Tuttavia, non si tratta di un fenomeno unico: ogni circa 6 anni, si verificano eventi metereologici di questo tipo. Ciò che ha colpito gli scienziati sono le dimensioni insolita della nuova tempesta.Nella foto della Nasa è inoltre possibile vedere, in lontananza sullo sfondo, la Luna di Giove, un satellite completamente ghiacciato chiamato Europa. Questa è leggermente più piccola della nostra Luna e fu scoperta da una delle menti più brillanti della storia: