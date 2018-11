Il taxi del futuro con il drone stile Blade Runner: Fiumicino-Colosseo in soli 7 minuti

Mercoledì 28 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Taxi...». Nel 2035 la classica chiamata di un'auto bianca in servizio per il trasporto urbano di persone sarà roba preistorica. Tra soli 18 anni, infatti, le principali città del mondo saranno letteralmente invase da droni volanti, per la precisione 23 mila esemplari a decollo verticale.Il lancio commerciale del trasporto pubblico con i droni avverrà nel 2025, diventando un gesto normale nel 2035 quando dovrebbero avverarsi le stime presentate da Josef Nierling (amministratore delegato Porsche Consulting Italia) alla prima edizione del Vtm, convention internazionale dedicata all'innovazione nella mobilità. In volo sulle città, senza traffico, pagando cifre decisamente abbordabili. Ad esempio, dall'aeroporto Marco Polo di Venezia si volerà direttamente su una piattaforma galleggiante di atterraggio proprio di fronte Piazza San Marco: 25 euro per un viaggio di 3 minuti. A Milano una corsa volante da Malpensa all'eliporto di Palazzo Lombardia - nel cuore della città - costerebbe 120 euro ma in questo caso la durata sarebbe di 12 minuti. A Roma, da Fiumicino al Colosseo, ci vorrebbero 7 minuti al costo di 68 euro. Non resta che aspettare, avviando il conto alla rovescia.riproduzione riservata ®