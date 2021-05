Superluna, la notte del 26 maggio il nostro satellite apparirà più grande e luminoso

Testa in alto ed occhi rivolti verso il cielo, perché mercoledì 26 maggio, la Luna sarà super. La superluna sarà la terza visibile in questo 2021, ma la più grande in termini di percezione visiva.

Nella notte, infatti, vedremo la luna più grande di circa il 12% ma anche più luminosa del 16%. Un evento non da poco, che desta la maggiore attenzione da parte di studiosi ed astrofici, ma crea curiosità anche tra tutti gli appassionati del sistema solare, che potranno spolverare il loro telescopio per ammirare il nostro satellite.

La superluna ci apparirà più grande proprio perché sarà nel punto in cui si trova alla minore distanza dalla Terra, il perigego, 356.400 km di distanza, che viene raggiunto alle 3.52 della mattina del 26, prima dell’alba, mentre la luna piena entra alle 13:41 del 26, un orario in cui la luna non è visibile. Per l'occasione l'Istituto Nazionale di Astrofisica ha organizzato una serie di dirette da diversi punti di osservazioni in Italia a partire dalle 21:30 di sul canale YouTube dell'INAF.

Leggi anche: Apple Music, da giugno streaming audio in alta fedeltà. Entro l'anno oltre 70 milioni di brani

Ma c'è di più, anche se purtroppo non riguarda gli abitanti di questo versante del pianeta Terra. Nello stesso giorno, ci sarà un’eclissi totale di luna, in cui Sole, Terra e Luna saranno allineati in quest’ordine, un evento raro, che risale al 21 gennaio 2019, visibile nell’America del Nord, in una piccola parte a Sud-Ovest dell’America del Sud, in Australia e nell’Asia sudorientale. Per i fortunati di questa parte di mondo, la superluna sarà di colore rosso, perché la quantità di polvere terrestre presente nell'atmosfera blocca le onde di luce blu a frequenza più alta, consentendo alla luce rossa di una diversa lunghezza d'onda di brillare.

Niente paura perché per tutti gli appassionati viene in soccorso lo streaming; sul sito Virtual Telescope verrà trasmessa in diretta l’eclissi lunare che in Italia la diretta inizierà alle 12 di mercoledì 26 maggio.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA