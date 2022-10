Il Sole mai visto: un bel sorriso fotografato dal super telescopio della Nasa

di Redazione web

Come un'emoji, il sole che ride. Non è un'iconcina, ma un super scatto quello elaborato dal telescopio spaziale Solar Dynamics Observatory della Nasa, che ha colto il sole nella sua immagine più ottimistica: un bel sorriso. La foto della Nasa postata su Twitter, inutile dirlo, ha fatto il giro del web, incantando chiunque abbia visto quello scatto magnifico, che ci mostra il sole come non lo abbiamo mai visto.

Macchie solari

In realtà quelli che il nostro cervello percepisce come due occhi ed una bocca allargata, sono tre macchie, comparse recentemente sulla stella che illumina e riscalda la Terra, buchi che si formano periodicamente nella parte più esterna dell'atmosfera solare, chiamata corona; i cosiddetti buchi coronali sono stati scoperti quando i telescopi a raggi x della missione Skylab furono inviati oltre l'atmosfera terrestre.

Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31 — NASA Sun, Space & Scream 🎃 (@NASASun) October 26, 2022

Sole o Ghostbusters?

Skylab è stata e resta la prima e unica stazione spaziale americana, lanciata nel 1973, e che nel 1979 - ormai non più funzionante - precipitò sulla Terra per fortuna senza causare danni. I buchi coronali sono stati immortalati dal telescopio spaziale Sdo, che orbita a circa 36mila chilometri dalla Terra, ma secondo alcuni utenti di Twitter, però, più che un sole sorridente, l'immagine Nasa è più somigliante al gigante cattivo del primo Ghostbusters, l'enorme pupazzo bianco vestito da marinaio.

