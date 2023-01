Catturato un segnale radio da una galassia a nove miliardi di anni luce da noi: la scoperta straordinaria

di Redazione Web

Un segnale radio proveniente da una galassia distante quasi 9 miliardi di anni luce dalla Terra è stato catturato da due scienziati: Arnab Chakraborty del Dipartimento di Fisica della McGill University di Montreal in Canada e Nirupam Roy del Dipartimento di Fisica dell’Indian Institute of Science di Bangalor in India.

La scoperta è considerata una vera impresa storica: più una galassia è lontana più i suoi segnali sono deboli e difficili da registrare con gli attuali radiotelescopi.

La scoperta

La scoperta è stata descritta in uno studio pubblicato dalla prestigiosa rivista Royal Astronomical Society. I due ricercatori, in Canada e in India, sono stati in grado di catturare il segnale dalla galassia denominata “SDSSJ0826+5630”, con l'aiuto di un gigantesco telescopio, catturando così il segnale radio a una lunghezza d'onda specifica chiamata linea di 21 cm, la più distante di sempre da una galassia.

L'onda radio potrebbe consentire agli astronomi di guardare indietro nel passato e comprendere l'universo primordiale, che si pensa abbia circa 13,7 miliardi di anni. «È l'equivalente di uno sguardo indietro nel tempo di 8,8 miliardi di anni», ha detto a The Metro Arnab Chakraborty, cosmologo e coautore dello studio sul rilevamento delle onde.

