Samanta Cristoforetti, il video dallo spazio: «Qui il sole non tramonta mai davvero»

(LaPresse) Samantha Cristoforetti ha condiviso sui social un nuovo video dell'Esa dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova in missione. "Nelle stagioni high-beta, come all'inizio di maggio, il piano della nostra orbita è tale da non essere mai oscurati dalla Terra, il che significa che il Sole non tramonta mai davvero", ha scritto AstroSamantha postando le immagini. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Giugno 2022, 10:23

