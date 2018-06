Herpes e Alzheimer, scoperto un collegamento: trovato il virus nel cervello​

Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laè stata colpita ilscorso da unrilevato daisoltato qualche istante prima dell'. Una sorta di “piccola”è stata visibile nei cieli della città di, a sud-est di. Ilgirato da un uomo alla guida, mostra il momento in cui l'asteroide passa dall'ad impattare sule secondo laè stata ladel 2018, infatti è esploso con una forza di. Lacreata appositamente peri meteoriti non è riuscita a rintracciarlo in tempo.Anche sel'asteroide non ha creatoper gli abitanti della zona ma può essere il giusto esempio per far capire quanto le collisioni siano unper il pianeta Terra, soprattutto esaminandone la. La scorsa settimana, laha diffuso unper annichilire glicapaci di distruzione. Ladella NASA sarà quella di prevenire impatti che potrebberocome quella del, fortunatamente lontana da città e centri abitati, nella provincia russa didove l'esplosione è stata di, circapiù potente dellache distrusse. Laper l'uomo resta che ladella Terra e ricoperta d'e che al momentodegna disembra essere incon noi.