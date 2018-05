Prendi hamburger o insalata? Non sei tu a decidere, ma il volume della musica

Uno studio della University of South Florida, pubblicato sulla rivista Journal of the Academy of Marketing Science, ha svelato qualcosa di molto interessante sulle nostre scelte nell'alimentazione, principalmente quando andiamo a pranzo o a cena fuori in un locale pubblico. Secondo questa ricerca, tra i fattori che influenzano la scelta di ciò che mangiamoPrendiamo ad esempio le due pietanze che percepiamo più o meno salutari, ovvero da un lato hamburger e patatine fritte, dall'altro una semplice insalata: se il sottofondo musicale è "soft", ha un effetto calmante, rendendoci più consapevoli di ciò che ordiniamo, e questo comporta scelte più salutari (l'insalata appunto). Se invece la musica è più forte, aumenta la stimolazione e lo stress e ci porta a desiderare di più pietanze meno sane (l'hamburger e patatine).Lo studio è stato condotto in Svezia, in un bar di Stoccolma, dove sono stati suonati diversi generi musicali in un loop separatamente a 55 decibel e 70 decibel. Le varie voci del menu sono state codificate come sane, non salutari e neutre (categoria utilizzata ad esempio per bevande come caffè o tè). Durante l'esperimento condotto per diverse ore in più giorni, i ricercatori hanno scoperto che il 20% in più di clienti del ristorante aveva ordinato qualcosa di poco sano quando esposto a musica ambientale più forte rispetto a coloro che avevano cenato in un contesto più tranquillo. «I ristoranti e i supermercati possono utilizzare la musica ambient in modo strategico per influenzare il comportamento di acquisto dei consumatori», ha evidenziato Dipayan Biswas, del Muma College of Business.