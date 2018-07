continua a investire innel segno della. È il, l’iniziativa che promuove il dibattito sul valore centrale dell’innovazione come leva di crescita economica e culturale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. Il contest si rivolgerà, per la prima volta quest’anno, anche alle università internazionali, coinvolgendo giovani innovatori delle facoltà STEM e, ulteriore novità dell’edizione 2018, di economia.I vincitori del Premio Innovazione Leonardo, tre per ciascuna categoria (studenti/neolaureati e dottorandi/PhD), saranno premiati con stage di formazione all’interno dell’Azienda e riconoscimenti economici.Per Leonardo l’iniziativa è, inoltre, un modo per sostenere l’orientamento all’innovazione dei propri dipendenti in tutto il mondo. I progetti aziendali hanno, infatti, dato vita negli anni a importanti soluzioni tecnologiche: circa il 23% dei brevetti nel portafoglio di Leonardo nasce dal Premio Innovazione e di questi il 97% ha peraltro trovato applicazione in sistemi, prodotti e servizi.Quattro i temi proposti agli universitari in ambiti che rappresentano le nuove frontiere della tecnologia, con una ricaduta sulla trasformazione dell’universo hi-tech e in un’ottica di sviluppo sostenibile, per migliorare il presente e il futuro. È il caso innanzitutto dellae della, quel mondo digitale che contribuisce ad andare oltre la realtà oggettiva abilitando servizi e soluzioni innovative e a valore aggiunto per l’operatore, come ad esempio le applicazioni di human machine interface e di manutenzione di sistema, anche remota, o i simulatori di volo e di missione.e le tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, l’image recognition e il machine learning costituiscono il secondo tema di ricerca, focalizzato sulle discipline che studiano metodologie, algoritmi e tecniche di apprendimento, riconoscimento automatico e ragionamento, per sistemi in grado di imparare, di adattarsi al contesto esterno e di ottimizzare soluzioni operative e decisionali. Ne sono un esempio, in Leonardo, i sistemi di manutenzione predittiva per velivoli ed elicotteri, nonché i nuovi sistemi di comunicazione e radar o le numerose applicazioni che spaziano dalla security alla obstacle avoidance al search and rescue.Proposte, inoltre, soluzioni innovative legate alla, tecnologie che rivoluzioneranno gli attuali servizi nella digital identity, nelle telecomunicazioni, nel settore energetico, nella pubblica amministrazione e nell’agrifood e che, in Leonardo, caratterizzeranno molte soluzioni legate ai domini della sicurezza, della cyber security e dell’ICT.Quarto e ultimo ambito di ricerca è l’, disciplina che rivede in chiave sostenibile il modello di economia lineare per introdurre un sistema in grado di autoalimentarsi, rispondendo alla necessità di una crescita economica legata ad un uso più efficiente delle risorse. A questo indirizzo sono disponibili ulteriori informazioni sui temi al centro del Premio Innovazione Leonardo e sulle modalità di partecipazione all’iniziativa