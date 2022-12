Tutti i pianeti del sistema solare allineati, l'incredibile fenomeno in cielo: ecco quando succederà

Tutti i pianeti del sistema solare sono visibili insieme nel cielo notturno in questo momento, offrendo agli astronomi un fenomeno "spettacolare" per concludere l'anno. In questi giorni sarà possibile vedere contemporaneamente ad occhio nudo Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, mentre Urano e Nettuno potranno essere osservati con un binocolo o un telescopio. "In queste notti, possiamo vedere tutti i pianeti del nostro sistema solare a colpo d'occhio, subito dopo il tramonto", ha detto a Newsweek Gianluca Masi, astronomo del Virtual Telescope Project . "Succede di tanto in tanto, ma è sempre uno spettacolo incredibile."

Dopo il 24 dicembre, anche la luna si unirà allo spettacolo, che può essere vista da qualsiasi luogo sulla Terra, supponendo che i cieli siano sereni.

Pianeti in cielo tutti allineati: ecco quando

Partendo dall'orizzonte sud-occidentale, i pianeti ad occhio nudo si allineeranno nel seguente ordine: Venere, Mercurio, Saturno, Giove e Marte. Mercurio sarà il pianeta più difficile da vedere, essendo situato in una parte luminosa del cielo. Mentre il pianeta può essere visibile ad occhio nudo, il binocolo può aiutare a localizzarlo, così come Venere.

Ci sarà anche bisogno di un binocolo per trovare Urano, situato tra Marte e Giove, e Nettuno, che si trova tra Saturno e Giove. "In questo modo, possiamo vedere l'intera famiglia planetaria", ha detto Masi.

Questa "parata planetaria" non è un evento frequente, ma non è così raro come ci si potrebbe aspettare: un tale allineamento avviene in media ogni uno o due anni circa. L'ultima volta che tutti i pianeti sono stati visibili contemporaneamente nel cielo è stato giugno di quest'anno .

Durante questo spettacolo, anche i cinque pianeti ad occhio nudo sono stati allineati nel cielo nello stesso ordine sequenziale in cui orbitano fisicamente attorno al sole , ovvero Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Un tale allineamento non si verificava da 18 anni. Anche Urano e Nettuno erano visibili con il binocolo durante questo evento, ma non erano allineati in ordine crescente di distanza dal sole.

