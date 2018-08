Stelle cadenti, la notte di San Lorenzo continua: stanotte il momento migliore per vederle

La notte diconcede il bis: dopo l'assaggio didel 10 agosto, lesi preparano al clou del loro spettacolo e promettono scintille. Il picco di attività delle stelle cadenti è infatti tra il 12 e il 13 agosto e quest'anno gode delle condizioni di osservazione ideali, complice la Luna nuova e il cielo sereno su gran parte d'Italia.Si potrebbero vedere fino a 100 meteore all'ora. Sul canale Scienza e Tecnica dell'Ansa è prevista l'osservazione in diretta, in collaborazione con il Virtual Telescope che mostra la pioggia di meteore più famosa dell'anno da Cascia (Perugia). «Le stelle sfileranno sopra i ruderi dell'antica chiesa della Madonna della Neve, e l'osservazione, gratuita, è stata organizzata per valorizzare e sostenere l'iniziativa della comunità di recuperare il prezioso monumento del '500 distrutto dal terremoto del 2016» ha detto all'ANSA l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope. Inoltre il luogo è ideale perché buio, «la presenza di luci artificiali abbatte infatti drasticamente il numero di meteore visibili», ha aggiunto.Quest'anno le condizioni osservative sono semplicemente ideali. La Luna, infatti, è stata nuova l'11 agosto, «sicché non intralcerà in nessun modo la visione delle tipiche scie luminose», ha continuato Masi. Durante il picco di visibilità si possono osservare mediamente fino a 100 meteore per ora, a patto di osservare nella seconda parte della notte, «quando la costellazione da cui sembrano scaturire, Perseo, è alta sull'orizzonte».