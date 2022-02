Oro e altri metalli preziosi nell'asteroide nel mirino della Nasa: il valore è inimmaginabile

Oro, ferro, nichel e altri metalli preziosi. Un ricchissimo giacimento, dal valore (stimato) difficilmente immaginabile. C'è solo un problema: non si trova sulla Terra, ma nello spazio. E la Nasa ha già messo gli occhi su 16 Psyche, un asteroide di grandi dimensioni che si trova tra Marte e Saturno.

Leggi anche > Bollette, quanto spendiamo per acqua, luce e gas? Regioni e Comuni, ecco i più “spreconi”

Il valore stimato è di almeno 10mila quadrilioni di dollari. Per provare a immaginarlo, basterebbe pensare che, se il suo valore fosse distribuito equamente tra tutti gli abitanti della Terra, ognuno riceverebbe circa 1,3 miliardi di dollari (circa 1,15 miliardi di euro). Come scrive Il Messaggero, la Nasa sta già progettando una missione per conquistare l'asteroide.

Innanzitutto, il primo obiettivo è di studiarne le caratteristiche principali, facendo partire la missione per l'anno 2026. Per l'estrazione dell'oro, tuttavia, occorrerà molto più tempo. Lo ha ammesso John Zarnecki, uno degli scienziati più rinomati al mondo, presidente della Royal Astronomical Society del Regno Unito: «Non escludo che possa essere una possibilità futura, ma ad oggi riuscirci è molto complicato. Solo una stima teorica su come estrarre oro da un asteroide nello spazio richiederebbe 25 anni di studio».

La conquista dello spazio, per lo sfruttamento di risorse di grandissimo valore, non riguarda però solo 16 Psyche. Ad una distanza (relativamente) breve, infatti, è presente un asteroide lungo 200 metri e con un nucleo di platino, dal valore di almeno 30 miliardi di dollari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA