Nuvole blu elettrico, il fenomeno eccezionale documentato dalle foto Nasa

Milioni di fotografie per catturare un fenomeno atmosferico raro e bellissimo.che solcano i cieli dell'Antartide, sono state catturate da una sonda della Nasa in sei milioni di fotografie. Scatti che assumono un valore scientifico, perché secondo gli studi degli scienziati della National Aeronautics and Space Administration, la frequenza delle nubi blu (ogni colore ha una determinata frequenza) potrebbe avere un'influenza, climatica e metereologica, anche su quanto avviene nella parte opposta della Terra, a migliaia di chilometri di distanza: il Polo Nord.Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma quelle nubi colorate, secondo la Nasa sono il risultato di condensazione di particelle di ghiaccio derivanti dai detriti di meteore che riescono a riflettere la luce del Sole, come fossero degli specchi. Il blu elettrico è derivato dalla luce solare, molto bassa all'orizzonte, che colpisce le nubi più alte nell'atmosfera. Si trovano infatti, ad un'altezza tra i 75 e gli 85 chilometri, e sono visibili solo d'estate, quando si verifica questo fenomeno, altrimenti sono oscurate dall'ombra terrestre.Per osservare e documentare le nubi nottilucenti (questo il loro nome) la scorsa estate, la Nasa ha inviato un pallone sonda, dotato di sette telecamere ad altissima risoluzione, che nel corso del suo viaggio ha scattato circa sei milioni di foto. Dallo studio delle immagini e di altri dati registrati dalla sonda, gli scienziati potranno studiare l'impatto delle onde di gravità atmosferiche sui cambiamenti climatici. Secondo le ipotesi più recenti, il calore derivante dalle frequenze blu, raggiungendo l'atmosfera, potrebbe contribuire alla formazione di turbolenze e comunque all'alterazione delle condizioni meteorologiche, anche a migliaia di chilometri di distanza.