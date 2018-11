Domenica 4 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dare aipuò essere fatale. Apparentemente potrebbe sembrare innocua, anzi molti genitori sono soliti darla ai figli credendo ne sentano il bisogno, in realtà in questo modo si potrebbe anchedel neonato secondo quanto riportato dal farmacista Abbas Kanani.L'esperto sostiene che l'acqua possa alterare l'equilibrio del bambino, abituato a nutrirsi solo di latte, dare ai piccoli acqua potrebbe sovraccaricare i loro reni portando a una condizione pericolosa chiamata iponatremia. L'acqua nel bambini così piccoli può infatti causare intossicazione a causa di uno squilibrio di elettroliti come il sodio. Si possono avere convulsioni, problemi di varia natura e persino la morte.Come riporta il Sun, il medico sostiene che l'acqua possa influenzare il bambino anche nella sua capacità di ricevere un nutrimento adeguato: «I loro stomaci sono così piccoli e possono riempirsi facilmente con l'acqua, rendendo difficile per loro ottenere il nutrimento di cui hanno bisogno», ha affertato Kanani rinnovando l'allerta ai neogenitori.