«Navigare su internet migliora il benessere, come una passeggiata nella natura»: lo studio che sorprende e divide

«Touch grass», «tocca l'erba» si dice online. Nel gergo "internettiano" quest'espressione viene utilizzata con un certo senso di superiorità contro chi passa troppo tempo online. Il senso è quello letterale: esci di casa, staccati dal monitor e fatti un giro nel mondo reale, magari proprio in mezzo a un prato. Ecco, ora chi usa spesso questa particolare formula dovrà cominciare a farne a meno.

Navigare su internet infatti farebbe bene e migliorerebbe il benessere con un effetto positivo simile a quello derivante da una passeggiata nella natura. Insomma, per stare bene non ci sarebbe bisogno di "toccare l'erba". A rivelare questo particolare effetto positivo della navigazione online ci ha pensato uno studio globale durato 16 anni che ha coinvolto 2,4 milioni di persone. Una ricerca che sfida l'idea comune secondo cui l'uso di Internet abbia effetti negativi sul benessere.

«È un pezzo importante del puzzle sull'uso dei media digitali e sulla salute mentale», afferma lo psicologo Markus Appel dell'Università di Würzburg in Germania. «Se i social media, Internet e l'uso del telefono cellulare sono davvero una forza devastante nella nostra società, dovremmo vederlo in questo studio su larga scala, ma non lo vediamo. Tali preoccupazioni sono generalmente legate a comportamenti associati all'uso dei social media, come il cyberbullismo, la dipendenza dai social e i problemi legati all'immagine corporea. Ma gli studi migliori hanno finora mostrato piccoli effetti negativi, se presenti, dell'uso di Internet sul benessere», ha aggiunto.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Technology, Mind and Behaviour. «Per la prima volta» si può parlare di «uno studio globale, perché Internet è globale», ha sottolineato il co-autore Andrew Przybylski, ricercatore presso l'Università di Oxford. Gli esperti hanno analizzato i dati su come l'accesso a Internet fosse correlato a otto misure di benessere dal Gallup World Poll, condotto dalla società di analisi Gallup a Washington DC. I dati sono stati raccolti annualmente dal 2006 al 2021 da mille persone, di età pari o superiore a 15 anni, in 168 paesi, tramite interviste telefoniche o di persona.

Il team ha scoperto che usare internet fa bene come una passeggiata nella natura: in media, le persone con accesso a Internet hanno punteggi dell'8% più alti sulle misure di soddisfazione della vita, esperienze positive e contentezza con la loro vita sociale, rispetto alle persone senza accesso al web.

