«Nei testicoli degli uomini ci sono 3 volte più microplastiche che in quelli dei cani»: l'allarme degli scienziati. Rischio infertilità e tumori

Brutte notizie. I testicoli umani contengono microplastiche e nanoplastiche a livelli tre volte superiori rispetto ai testicoli animali e alla placenta umana, secondo un nuovo studio. Gli esperti dicono che queste minuscole particelle possono invadere singole cellule e tessuti degli organi principali del nostro organismo, interrompendo i processi cellulari e depositando sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino come bisfenoli, ftalati, ignifughe, sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) e metalli pesanti.

Potrebbero causare problemi al sistema riproduttivo

Le microplastiche analizzate sono piccoli frammenti rotti di plastica molto vecchia. «Queste plastiche sono spesso su scala nanometrica - ha detto il tossicologo Matthew Campen, professore di scienze farmaceutiche dell'Università del New Mexico e coautore dello studio pubblicato il 15 maggio sulla rivista Toxicological Sciences - in genere meno di mezzo micron di lunghezza e forse da 20 a 200 nanometri di larghezza».

Secondo la Endocrine Society, gli interferenti endocrini si intromettono nel sistema riproduttivo umano causando malformazioni genitali e riproduttive, infertilità femminile e una diminuzione del numero degli spermatozoi. In effetti, sempre per l'organizzazione medica internazionale, il numero di questi ultimi in alcune parti del mondo, compresi gli Stati Uniti, è diminuito di almeno il 50% negli ultimi cinquant'anni.

«Ci stiamo rendendo conto solo ora di quanta plastica c’è nei nostri corpi - ha detto il professore - Abbiamo bisogno di tantissima ricerca su questo argomento per confermare o negare un ruolo delle microplastiche nel favorire l’infertilità, il tumore ai testicoli e altri tumori».

Il nuovo studio ha testato ventitré testicoli di cadaveri di età compresa tra 16 e 88 anni al momento della morte e ha confrontato i livelli di dodici diversi tipi di plastica con quella trovata in quarantasette testicoli di cane. «I livelli di frammenti di microplastica nei testicoli umani erano tre volte maggiori di quelli trovati nei cani, e i cani mangiano dal pavimento», spiega Campen.

Che tipo di plastiche hanno trovato

Il polietilene, una delle materie plastiche più utilizzate al mondo, era il tipo di polimero predominante in entrambe le specie (umana e canina). A seguire gli scienziati hanno trovato Pvc, o cloruro di polivinile, un altro prodotto chimico comunemente usato che può contenere additivi chimici e metalli pesanti tra cui ftalati, cadmio e piombo. Questi ultimi sono aggiunti ai prodotti di consumo per rendere la plastica più flessibile e più difficile da rompere.

I ricercatori si aspettavano di trovare più frammenti di plastica nei testicoli degli uomini più anziani coinvolti nello studio, ma non è stato così. «Sembra che negli anni di picco riproduttivo per gli uomini, ovvero dai 20 ai 45 anni, ci siano livelli più elevati di plastica, che poi iniziano a diminuire dopo i 55 anni - afferma il tossicologo - Ciò suggerisce che il corpo umano può eliminare questa plastica».

Tuttavia, la scoperta suggerisce anche che l’aumento del fabbisogno energetico di un testicolo più giovane può anche attirare più plastica in quell’organo.

Lo studio sulle placente

I ricercatori hanno anche confrontato i risultati dei testicoli con i livelli di microplastica rilevati in uno studio precedente su sessantadue placente umane, l’organo temporaneo che fornisce ossigeno e sostanze nutritive al feto in via di sviluppo nel grembo materno. Nello studio di febbraio, condotto da Campen, i ricercatori hanno trovato microplastiche a livelli compresi tra 6,5 ​​e 790 microgrammi per grammo di tessuto in tutti i campioni di placenta studiati.

«Nei testicoli, i livelli di plastica erano tre volte superiori a quelli riscontrati nella placenta - commenta il professore - ma bisogna considerare che la placenta ha una vita di soli otto mesi circa».

Lo studio di Campen non è il primo a rilevare la presenza di plastica nel tessuto riproduttivo. Nel 2023 un gruppo di ricercatori di Pechino ha trovato microplastiche in sei testicoli umani e trenta campioni di sperma. Le analisi sugli animali hanno dimostrato che minuscole plastiche possono avere un impatto sul conteggio degli spermatozoi e contribuire a disturbi ormonali e di altro tipo negli organi sessuali maschili.

Buone pratiche per evitare il consumo di plastica

Per diminuire il consumo di plastica nella nostra vita, i servizi di raccolta rifiuti consigliano di comprare cibo non confezionato, ridurre l'uso di bottiglie fatte di questo materiale, scegliere cannucce, bicchieri, piatti usa e getta compostabili, ricorrere a buste della spesa riutilizzabili, usare detersivi sfusi e conservare gli alimenti in contenitori in vetro.

È necessario, inoltre, evitare di cuocere al microonde cibi o bevande in plastica, compresi il latte artificiale e il latte materno, non mettere la plastica nella lavastoviglie perché il calore può causare la fuoriuscita di sostanze chimiche. In ufficio, meglio portarsi cibo d'asporto (possibilmente confezionato in casa) in contenitori d'acciaio, posate di metallo e tazze in ceramica o altro materiale non plastico.

