La melma cinese che può salvare la vita: afferra oggetti e guarisce da sola. Ecco come funziona

Un robot fatto di melma magnetica. E' l'ultima invenzione dal prof. Li Zhang dell'Università cinese di Hong Kong e dei suoi colleghi che hanno mescolato particelle magnetiche al neodimio con borace, un comune detersivo per la casa, e alcol polivinilico, una specie di resina, per formare una melma che può essere controllata. A riportare la news è il New Scientist che spiega come la finalità con cui è stato creato questo robot è quella di afferrare oggetti e riparare circuiti interrotti. Ma non solo. L'invenzione potrebbe essere anche inserita all'interno del corpo per il recupero di oggetti ingeriti accidentalmente.

Esistono già robot elastici in grado di manipolare oggetti e robot a base di fluidi in grado di navigare in spazi ristretti, ma i robot che combinano entrambe le proprietà sono meno comuni. Dunque, una rarità. Infatti, il team ha testato il robot in diversi scenari, come l'incapsulamento di una batteria persa in un modello di stomaco, il movimento con un pezzo di filo che aveva afferrato e la compressione attraverso fessure di dimensioni millimetriche. La melma sembra passare facilmente da un'attività all'altra, oltre a guarire automaticamente quando viene tagliata a pezzetti.⁠

A robot made of magnetic slime could be deployed inside the body to perform tasks such as retrieving objects swallowed by accident.https://t.co/EYpnx56vNO pic.twitter.com/zA3hMO80xQ — New Scientist (@newscientist) March 31, 2022











Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Aprile 2022, 12:22

