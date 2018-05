Terapia per melanoma avanzato e carcinoma renale: approvato farmaco con una sola somministrazione

Sindrome sgombroide da tonno: che cos'è, sintomi e come curarla

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sembrerebbe che l', conosciuta anche come Ecstasy, potrebbe aiutare a ridurre i sintomi tra coloro che vivono con. E' questo il risultato di una ricerca condotta dallaorganizzazione benefica con sede negli Stati Uniti."Pensiamo che l'MDMA stia catalizzando la terapia, piuttosto che essere efficace da sola. L'MDMA ha influenzato i livelli di alcune sostanze chimiche nel cervello e ha aiutato le persone a diventare più coinvolte emotivamente nella terapia" ha detto il dott., coautore della ricerca.Il disturbo da stress post-traumatico è comunemente trattato con farmaci, psicoterapie o entrambi.Tuttavia, alcuni trovano poco benefiche le tradizionali terapie, che spesso portano ad elevati tassi di abbandono personale.Ora che gli scienziati hanno rilasciato l'ultimo di numerosi piccoli studi che dimostrano che l'MDMA, una volta combinato con terapie parlate, potrebbe dimostrarsi efficace nel ridurre i sintomi; così la(FDA) ha rivisto l'MDMA come "terapia rivoluzionaria".Ma per rendere prescrivibile l'Ecstasy in qualità di farmaco deve essere approvata la cosiddetta "fase tre" - quella che permette di distribuire territorialmente la sostanza ai pazienti.La ricerca, pubblicata sulla rivista, ha coinvolto 19 uomini e sette donne con(Disturbi stress post traumatici), tra cui veterani militari, pompieri e ufficiali di polizia.Sono stati assegnati in modo casuale a ricevere 125 mg, 75 mg o 30 mg di MDMA ogni mese con partecipanti e terapisti ignari della forza della dose.I partecipanti sono stati sottoposti a psicoterapia prima che il farmaco venisse somministrato, con sedute da otto ore e per una durata di alcune settimane.I risultati hanno confermato l'aspettativa dello scarso effetto terapeutico dei pazienti che assumevano piccole dosi, ma comunque utili per fare un confronto con i partecipanti che assumevano dosi maggiori che hanno mostrato, al contrario, un miglioramento significativo.I benefici sono arrivati soprattutto nella risoluzione della gravità di alcuni sintomi della PTSD: la qualità del sonno, alcuni tratti della personalità e la capacità di essere produttivi nella vita quotidiana e sono continuati 12 mesi dopo l'inizio dello studio, con 16 dei 24 partecipanti che hanno completato lo studio e non rientravano più tra portatori di PTSD.Tuttavia, lo studio aveva una serie di limitazioni, tra cui la sua piccola dimensione, la mancanza di placebo, la difficoltà di trattare i soggetti che assumenevano meno sostanza e che un piccolo numero di partecipanti ha preso MDMA di propria iniziativa prima del follow-up finale.I partecipanti, inoltre, hanno riferito effetti collaterali tra cui ansia, mal di testa e aumenti a breve termine dei pensieri suicidi, gli esperti dicono che comunque il trattamento sembra essere sicuro.Philip Cowen, professore di psicofarmacologia all'Università di Oxford che ha scritto un commento alla ricerca, ha detto che è degno di nota il fatto che i pazienti abbiano continuato a fare bene 12 mesi dopo l'inizio del trattamento; ma ha aggiunto "Non diresti che è stato fatto un passo generale in avanti, perché devi dimostrare che è applicabile su più ampia scala".