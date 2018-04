L'astrofisica italiana Branchesi tra i Magnifici 100 del Time

Marica Branchesi, l'astrofisica italiana che ha 'ascoltato' le onde gravitazionali, tra le cento persone più influenti al mondo secondo la rivista Time.



Professore associato del Gran Sasso Science Institute (Gssi), Branchesi è membro della collaborazione LIGO/Virgo. Lo scorso dicembre Nature l'aveva già segnalata tra le dieci personalità scientifiche del 2017.

Nell'elenco annuale #TIME100 persone più influenti del mondo c'è Marica Branchesi ricercatrice @GSSI_LAQUILA e membro della collaborazione internazionale @ego_virgo Pochissimi gli italiani che figurano nelle 15 edizioni della TIME list nessuno prima proveniente dalla scienza. pic.twitter.com/tz4yXVmWuC — GranSassoScienceInst (@GSSI_LAQUILA) 19 aprile 2018



L'astrofisica urbinate, che viene segnalata nella categoria 'Pioneers' (pionieri) con un ritratto firmato da Jeffrey Kluger, lavora da anni all'interno della collaborazione internazionale di Ligo-Virgo per la rivelazione delle onde gravitazionali.



Presidente della commissione di Astrofisica delle onde gravitazionali della Unione Astronomica Internazionale e membro del Comitato internazionale per le onde gravitazionali, Marica Branchesi è entrata a far parte della collaborazione Virgo nel 2009 ed è ricercatrice al Gran Sasso Science Institute e associata presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Marica Branchesi è tra le 100 persone più influenti al mondo del @TIME

Un nuovo riconoscimento per il lavoro svolto dalla ricercatrice @GSSI_LAQUILA e #INFN, per la storica osservazione della fusione di due stelle di neutroni. #TIME100 #TIME100list

https://t.co/5dPWTxMLVN pic.twitter.com/YhyP3ZO2Vr — INFN (@INFN_) 19 aprile 2018



Il suo ruolo è stato quello di favorire l'unione tra l'astronomia osservativa e la fisica strumentale degli strumenti utilizzati per captare le onde gravitazionali, aprendo così la strada all'astronomia multimessaggero, ossia alla nuova astronomia basata su segnali provenienti da fonti diverse e che tutti insieme aprono la via a una nuova immagine dell'universo.