Luca Parmitano ospite a “Live in”: «Mettersi dalla parte dell'ecologia è un investimento, c'è tanto da creare»

«La prima sfida da vincere è quella della civiltà e del rispetto dell'ambiente». Ha esordito con queste parole, Luca Parmitano, astronauta italiano dell'ESA-Agenzia Spaziale Europea, nell’intervento come primo ospite del format di Sky TG24 “Live in”.

Realizzato col patrocinio del Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze, in alcuni luoghi della città -come il Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio e Villa Bardini, l'evento si divide in due giornate: venerdì 25 giugno 2021 dalle 13 alle 22 e sabato 26 giugno dalle 9 alle 18.30.

Tema dell'evento, 'Le sfide del presente', per capire, approfondire e raccontare l'Italia che riparte, l'Europa del piano Next Generation EU e il mondo post Covid. «Porterei tutti gli uomini politici nello spazio – ha dichiarato l’astronauta nel suo intervento - per vedere con i loro occhi da un’altra visuale la nostra terra, la bellezza e la fragilità del nostro pianeta. Mettersi dalla parte dell'ecologia è un investimento, c'è tanto da creare. Per un imprenditore questo dovrebbe essere un terreno fertile. I giovani hanno questa attenzione. Chi fa politica – conclude - deve essere attento alle volontà di questa generazione».

